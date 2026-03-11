Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

570 Orang Tewas di Libanon akibat Serangan Israel

Andhika Prasetyo
11/3/2026 12:46
570 Orang Tewas di Libanon akibat Serangan Israel
ilustrasi(Anadolu)

Sedikitnya 570 orang dilaporkan tewas dan 1.444 lainnya luka-luka akibat serangan militer Israel di Lebanon sejak awal Maret. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran di sejumlah wilayah yang terdampak.

“Jumlah total korban agresi Israel sejak 2 Maret telah mencapai 570 orang, dengan 1.444 orang luka-luka,” demikian pernyataan pusat krisis pemerintah Lebanon pada Selasa (10/3).

Ketegangan meningkat setelah sejumlah roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ke arah Israel pada awal Maret. Kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Baca juga : Konflik Timur Tengah Meluas, Israel Mulai Intensif Gempur Libanon

Sebagai respons, militer Israel melancarkan serangan balasan berskala besar yang menyasar berbagai wilayah di Lebanon, termasuk kawasan padat penduduk.

Beberapa serangan juga dilaporkan terjadi di ibu kota Beirut, yang memicu kepanikan di kalangan warga sipil. Akibat eskalasi konflik tersebut, ratusan ribu warga Lebanon dilaporkan mulai meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman.

Gelombang pengungsian ini menambah kekhawatiran terhadap dampak kemanusiaan dari konflik Timur Tengah yang terus memanas. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved