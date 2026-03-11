570 Orang Tewas di Libanon akibat Serangan Israel

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Sedikitnya 570 orang dilaporkan tewas dan 1.444 lainnya luka-luka akibat serangan militer Israel di Lebanon sejak awal Maret. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran di sejumlah wilayah yang terdampak.
“Jumlah total korban agresi Israel sejak 2 Maret telah mencapai 570 orang, dengan 1.444 orang luka-luka,” demikian pernyataan pusat krisis pemerintah Lebanon pada Selasa (10/3).
Ketegangan meningkat setelah sejumlah roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ke arah Israel pada awal Maret. Kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Sebagai respons, militer Israel melancarkan serangan balasan berskala besar yang menyasar berbagai wilayah di Lebanon, termasuk kawasan padat penduduk.
Beberapa serangan juga dilaporkan terjadi di ibu kota Beirut, yang memicu kepanikan di kalangan warga sipil. Akibat eskalasi konflik tersebut, ratusan ribu warga Lebanon dilaporkan mulai meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman.
Gelombang pengungsian ini menambah kekhawatiran terhadap dampak kemanusiaan dari konflik Timur Tengah yang terus memanas. (Ant/E-3)
Konflik di Libanon memanas setelah Hizbullah menyerang Israel sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Libanon.
Iran juga menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.
Update perang Libanon: Hizbullah pukul mundur pasukan Israel di Al-Khiyam. Presiden Joseph Aoun tawarkan deeskalasi di tengah pertempuran sengit.
PESAWAT tempur Israel pada Minggu (31/8) kembali melancarkan serangan udara di Libanon selatan
SEDIKITNYA enam orang tewas dan 10 lainnya terluka pada Kamis (7/8) akibat serangan pesawat nirawak Israel di Libanon timur.
