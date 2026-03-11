570 Orang Tewas di Libanon akibat Serangan Israel

ilustrasi(Anadolu)

Sedikitnya 570 orang dilaporkan tewas dan 1.444 lainnya luka-luka akibat serangan militer Israel di Lebanon sejak awal Maret. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran di sejumlah wilayah yang terdampak.

“Jumlah total korban agresi Israel sejak 2 Maret telah mencapai 570 orang, dengan 1.444 orang luka-luka,” demikian pernyataan pusat krisis pemerintah Lebanon pada Selasa (10/3).

Ketegangan meningkat setelah sejumlah roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ke arah Israel pada awal Maret. Kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Sebagai respons, militer Israel melancarkan serangan balasan berskala besar yang menyasar berbagai wilayah di Lebanon, termasuk kawasan padat penduduk.

Beberapa serangan juga dilaporkan terjadi di ibu kota Beirut, yang memicu kepanikan di kalangan warga sipil. Akibat eskalasi konflik tersebut, ratusan ribu warga Lebanon dilaporkan mulai meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman.

Gelombang pengungsian ini menambah kekhawatiran terhadap dampak kemanusiaan dari konflik Timur Tengah yang terus memanas.