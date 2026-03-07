Abaikan Peringatan Garda Revolusi Iran, Kapal Tanker Minyak Diterjang Drone Kamikaze di Selat Hormuz

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Ketegangan di Selat Hormuz mencapai titik kritis setelah sebuah kapal tanker minyak dilaporkan dihantam pesawat nirawak (drone) kamikaze, Sabtu (7/3) pagi waktu setempat. Insiden ini terjadi setelah kapal tersebut mengabaikan serangkaian peringatan dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengenai kondisi keamanan di jalur strategis tersebut.
Kantor Humas IRGC, seperti dilansir kantor berita semiresmi Tasnim, mengumumkan bahwa kapal tanker bernama Prima tersebut diterjang drone setelah tidak mengindahkan larangan melintas yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. IRGC sebelumnya telah menetapkan status bahaya di Selat Hormuz sebagai dampak dari eskalasi militer yang terus memanas di kawasan Teluk.
Penutupan Selat Hormuz telah memasuki hari kedelapan. Langkah ini diambil Teheran sebagai respons atas agresi militer Amerika Serikat serta peristiwa gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel di Teheran pada 28 Februari lalu.
Sejak pengerahan kekuatan militer AS ke Teluk Persia dan serangan tanpa provokasi terhadap Iran, otoritas Teheran secara tegas melarang kapal tanker dan kapal komersial yang beraliansi dengan negara-negara seteru untuk transit melalui Selat Hormuz.
Penghancuran kapal Prima ini menjadi peringatan keras bagi lalu lintas maritim global, mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi utama bagi pasokan energi dunia yang kini berada di bawah kendali penuh militer Iran.
Selat Hormuz adalah selat yang memisahkan Iran dengan Emirat Arab. Selat yang sebagian besar garis pantainya dikuasai Iran ini terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Sering dijuluki sebagai 'arteri utama' ekonomi global, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini sehingga setiap riak kecil di perairan ini langsung memicu 'gempa' ekonomi di London, New York, hingga Tokyo.(B-3)
Taklimat presiden merupakan kegiatan penyampaian arahan, informasi, atau penjelasan dari Presiden kepada para pejabat negara, menteri, pimpinan lembaga.
Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berdiri di belakang sistem yang sudah tercipta.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Bingung kelola THR? Pakar keuangan OJK bagikan rumus 3P (Prioritas, Proteksi, Perayaan) agar keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian global 2026.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved