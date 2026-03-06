UNICEF Diminta Bersuara untuk Menanggapi Serangan AS-Israel terhadap Sejumlah Sekolah di Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Pendidikan Iran telah menulis surat kepada UNICEF menyerukan kecaman atas apa yang ia sebut sebagai serangan terhadap sekolah, siswa, dan infrastruktur pendidikan di seluruh negeri.
Dalam surat tersebut, Alireza Kazemi menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menurutnya menargetkan daerah pemukiman, fasilitas kesehatan, dan sekolah.
Kazemi mengatakan serangan itu telah menewaskan dan melukai siswa dan guru di beberapa provinsi, termasuk Minab, Fars, Ilam, Azerbaijan Timur, Teheran dan Qazvin, serta kabupaten di sekitar ibu kota.
Menurut surat tersebut, sekitar 20 pusat pendidikan mengalami kerusakan parah, beberapa di antaranya hancur total, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar bagi ribuan siswa.
Sebelumnya kami melaporkan bahwa hampir 200 anak dilaporkan tewas di seluruh Timur Tengah sejak eskalasi militer AS dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu, menurut UNICEF. (Aljazeera/P-3)
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Mendagri menegaskan, pemerintah pusat telah menelusuri asal-usul surat dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memastikan substansi serta kemungkinan tindak lanjutnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada UNDP dan UNICEF menyusul bencana di wilayah tersebut
Hujan deras dan angin kencang memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Puluhan ribu tenda rusak, bangunan runtuh, dan suhu dingin mulai memakan korban jiwa.
Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor tidak disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Update terbaru pemadaman internet di Iran yang kini telah mencapai 192 jam (9 hari). NetBlocks melaporkan warga hanya bisa mengakses jaringan domestik yang terbatas.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
