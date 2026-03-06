Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

UNICEF Diminta Bersuara untuk Menanggapi Serangan AS-Israel terhadap Sejumlah Sekolah di Iran

Cahya Mulyana
06/3/2026 21:55
UNICEF Diminta Bersuara untuk Menanggapi Serangan AS-Israel terhadap Sejumlah Sekolah di Iran
ilustrasi.(AFP)

MENTERI Pendidikan Iran telah menulis surat kepada UNICEF menyerukan kecaman atas apa yang ia sebut sebagai serangan terhadap sekolah, siswa, dan infrastruktur pendidikan di seluruh negeri.

Dalam surat tersebut, Alireza Kazemi menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menurutnya menargetkan daerah pemukiman, fasilitas kesehatan, dan sekolah.

Kazemi mengatakan serangan itu telah menewaskan dan melukai siswa dan guru di beberapa provinsi, termasuk Minab, Fars, Ilam, Azerbaijan Timur, Teheran dan Qazvin, serta kabupaten di sekitar ibu kota.

Menurut surat tersebut, sekitar 20 pusat pendidikan mengalami kerusakan parah, beberapa di antaranya hancur total, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar bagi ribuan siswa.

Sebelumnya kami melaporkan bahwa hampir 200 anak dilaporkan tewas di seluruh Timur Tengah sejak eskalasi militer AS dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu, menurut UNICEF. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
