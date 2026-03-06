Eskalasi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Masih 'On Hold' terkait Mekanisme BoP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Indonesia memutuskan untuk menangguhkan atau meletakkan dalam status 'on hold' seluruh pembahasan mengenai partisipasi dalam mekanisme Board of Peace (BOP), seiring dengan penilaian menyeluruh terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah
Fokus diplomasi Indonesia saat ini sepenuhnya dialihkan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) serta menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran tersebut.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace (BoP) saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," ujar Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang kepada pewarta.
Yvonne menegaskan bahwa dalam satu minggu terakhir tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus mengenai BoP. Setiap keputusan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme internasional akan selalu berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
"Dapat kami tekankan sekali lagi bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan," tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, memberikan perspektif mengenai posisi Indonesia sebagai mediator. Ia menyatakan bahwa kesediaan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi penengah atau 'honest broker' bergantung pada permintaan pihak-pihak yang bertikai.
"Indonesia menyatakan siap jika memang dibutuhkan oleh negara-negara di Timur Tengah, namun detailnya tentu harus dibahas dengan seluruh pihak yang terlibat," jelas Santo. (H-3)
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Perang Amerika Serikat dan Iran memasuki pekan kedua tanpa tanda-tanda deeskalasi. Simak analisis tantangan politik Donald Trump, lonjakan harga BBM, hingga spekulasi durasi konflik.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap negara-negara yang menjadi korban agresi di Timur Tengah.
PEMERINTAH Filipina resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja sepekan bagi pegawai pemerintah mulai Senin mendatang guna menekan dampak ekonomi akibat perang AS-Israel Vs Iran.
DIREKTUR Eksekutif CoRE Mohammad Faisal mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Harga minyak dunia (Brent) bertahan di level tinggi US$84 per barel usai serangan IRGC di Selat Hormuz. Simak dampak ke harga BBM subsidi & kurs Rupiah hari ini.
Simak kronologi lengkap serangan rudal IRGC terhadap tanker AS dan penutupan total Selat Hormuz yang memicu krisis energi global 2026.
Ketegangan di Selat Hormuz memuncak setelah IRGC menyerang tanker minyak AS. Jalur energi global terancam lumpuh, harga minyak dunia diprediksi meroket.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved