Pupuk Indonesia Pastikan Produksi Aman di Tengah Krisis Selat Hormuz

ilustrasi(Antara)

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira memastikan konflik Timur Tengah tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan maupun pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri. Yehezkiel menjelaskan, Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk bahan baku pupuk urea, dirinya menyebut bahan baku tersebut berasal dari gas bumi domestik sehingga tidak terpengaruh oleh dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Untuk kali ini krisis Selat Hormuz secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia. Pupuk urea kita aman karena bahan bakunya dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri,” ujar Yehezkiel saat acara Buka Puasa Bersama Pupuk Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3).

Sementara itu, untuk pupuk NPK yang membutuhkan bahan baku fosfat dan kalium, perusahaan mengimpor dari negara-negara yang tidak berada di kawasan konflik. Fosfat diperoleh dari wilayah Afrika Utara seperti Maroko dan Aljazair, sedangkan kalium (KCl) dipasok dari Belarus, Rusia, dan Kanada.

“Secara operasional alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan 6-7 bulan ke depan,” katanya.

Meski demikian, Yehezkiel mengakui terdapat potensi kenaikan biaya logistik atau freight seiring kemungkinan meningkatnya harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.

“Yang mungkin menjadi perhatian bagi kami adalah potensi kenaikan biaya freight karena biasanya berkorelasi dengan kenaikan harga minyak dunia,” jelasnya.

Di sisi lain, Yehezkiel memastikan ketersediaan pupuk nasional, terutama untuk program pupuk subsidi, tetap terjaga. Pada 2026, pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 9,84 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya untuk sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan kini ditambah alokasi sekitar 280 ribu ton untuk sektor perikanan.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 1,7 juta ton atau sekitar 18% dari total target tahun ini.

“Capaian ini sangat signifikan, bahkan bisa saya katakan tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ungkap Yehezkiel.

Ia menilai peningkatan penyaluran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20% yang meningkatkan daya beli petani, masuknya musim tanam pertama 2026 seiring musim hujan di berbagai wilayah, serta deregulasi kebijakan pupuk subsidi oleh pemerintah.

“Regulasi yang sebelumnya mencapai 145 aturan kini sudah dipangkas sehingga proses penebusan pupuk menjadi lebih ringkas,” ujarnya.

Yehezkiel menegaskan Pupuk Indonesia tetap berkomitmen memastikan pasokan pupuk subsidi bagi petani tetap terjaga, meskipun terdapat potensi kenaikan harga pupuk di pasar internasional.

“Komitmen kami sebagai produsen pupuk nasional sekaligus pelaksana penugasan pupuk subsidi adalah memastikan petani Indonesia mendapat akses penuh terhadap pupuk, terutama untuk musim tanam ini,” pungkasnya. (E-3)