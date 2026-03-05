Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Dilaporkan masih Hidup

Mantan Presiden Iran Ahmadinejad(Antara)

LAPORAN terbaru menyebut mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih hidup dan telah dipindahkan ke lokasi aman setelah dugaan upaya pembunuhan. Hal ini membantah kabar sebelumnya yang menyebut ia tewas di tengah gelombang serangan di Iran.

Laman Iran International melaporkan secara eksklusif bahwa Ahmadinejad selamat dari dugaan upaya pembunuhan.

"Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih hidup setelah upaya pembunuhan, menurut sumber yang mengetahui informasi tersebut kepada Iran International, pada Selasa," tulis media itu.

"Sumber tersebut mengatakan Ahmadinejad tidak terluka dan telah dipindahkan ke tempat yang aman," lanjut laporan tersebut.

Sepanjang akhir pekan, ketika serangan Israel berlangsung, sejumlah media Iran memberitakan informasi yang bertolak belakang mengenai nasib Ahmadinejad. Sebagian menyebut ia tewas, sementara yang lain mengaku belum dapat mengonfirmasi klaim tersebut.

Ahmadinejad disebut tetap selamat dan tidak mengalami luka meski serangan gabungan AS-Israel menyasar jajaran pimpinan senior serta infrastruktur militer Iran. Media tersebut merujuk keterangan seorang ajudan dekat Ahmadinejad.

"Saya berhubungan dengannya. Semuanya baik-baik saja," kata penasihat itu, yang berbicara dengan syarat anonim.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebuah bangunan yang terkait dengan pengawal keamanannya terkena serangan.

"Tiga pengawalnya, anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah tewas," sebutnya.

"Kediamannya sendiri tetap tidak terpengaruh dan tidak menjadi sasaran, berjarak 100 meter dari bangunan itu," tambahnya.

Ahmadinejad menjabat sebagai presiden Iran pada 2005 hingga 2013. Upayanya untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2017 tidak disetujui karena pertimbangan konstitusional.

Setelah mengakhiri masa jabatan, ia diangkat sebagai anggota Dewan Penentu Kebijakan oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada 2013.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Teheran pada 2003 hingga 2005. (Anadolu/Fer/I-1)