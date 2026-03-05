Ilustrasi(Xinhua/Tokyo Shimbun)

Melawan Tabu, Simak Kembali Surat Terbuka Ahmadinejad yang Mengguncang Khamenei

Dalam dinamika politik Timur Tengah, sangat jarang ditemukan seorang mantan pemimpin yang berani menantang otoritas tertinggi di negaranya sendiri. Namun, Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran periode 2005-2013, melakukannya dengan cara yang paling dramatis: melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Peristiwa yang terjadi pada awal 2018 ini menjadi catatan sejarah penting tentang bagaimana seorang tokoh konservatif bisa bertransformasi menjadi oposisi vokal yang menuntut reformasi total terhadap sistem Republik Islam.

Tuntutan Pemilu Bebas dan Tanpa Rekayasa

Inti dari surat Ahmadinejad adalah kegelisahan mendalam terhadap proses demokrasi di Iran. Ia secara tegas menuntut diadakannya pemilihan presiden dan parlemen yang bebas dari campur tangan lembaga-lembaga kuat.

"Kebutuhan segera nan esensial saat ini adalah menggelar Pemilu yang bebas... tentu saja tanpa rekayasa Dewan Pengawal dan intervensi lembaga militer dan keamanan, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih," tulis Ahmadinejad dalam pesannya yang mengguncang publik.

Analisis Konteks: Ahmadinejad menyoroti peran Dewan Pengawal, lembaga yang memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi kandidat pemilu, yang ia anggap telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan elit tertentu.

Pecah Kongsi: Dari Sekutu Menjadi Rival

Untuk memahami keberanian Ahmadinejad, kita harus menengok kembali ke tahun 2011. Meskipun Khamenei mendukung Ahmadinejad selama krisis pasca-pemilu 2009 yang berdarah, hubungan keduanya retak secara permanen ketika Khamenei menilai Ahmadinejad telah melampaui batas kewenangannya sebagai kepala eksekutif.

Sejak saat itu, Ahmadinejad mengambil jalur populisme. Ia mulai menyerang sistem yudikatif yang dipimpin oleh Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, menuduhnya melakukan ketidakadilan sistemik terhadap sekutu politik Ahmadinejad.

Tiga Cabang Kekuasaan yang Perlu Direformasi

Dalam suratnya, Ahmadinejad menyerukan reformasi fundamental pada:

Eksekutif: Menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan negara.

Menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan negara. Legislatif (Parlemen): Menghapus intervensi militer dalam pemilihan anggota dewan.

Menghapus intervensi militer dalam pemilihan anggota dewan. Yudikatif: Mendesak pemecatan pejabat yang dianggap menggunakan hukum sebagai alat politik.

Menghadapi Tabu Politik di Iran

Tindakan Ahmadinejad ini dianggap "melawan tabu" karena di Iran, mengkritik Pemimpin Spiritual atau mempertanyakan otoritasnya bisa berujung pada konsekuensi hukum yang berat. Namun, statusnya sebagai mantan presiden dan basis massanya yang kuat di kalangan masyarakat kelas bawah memberinya semacam "perisai" politik yang membuatnya tetap aman meski terus bersuara keras.

Relevansi Surat Ahmadinejad di Masa Kini

Hingga tahun 2026, isu-isu yang diangkat Ahmadinejad dalam surat tersebut—seperti transparansi pemilu dan independensi peradilan—tetap menjadi topik utama dalam setiap gejolak politik di Iran. Surat tersebut bukan sekadar dokumen protes, melainkan manifestasi dari ketegangan internal antara faksi-faksi di Iran yang terus berevolusi hingga hari ini.

Practical Checklist: Memahami Struktur Politik Iran

Lembaga Peran Utama Kritik Ahmadinejad Pemimpin Tertinggi Otoritas Keagamaan & Politik Tertinggi Perlu Reformasi Fundamental Dewan Pengawal Menyaring Kandidat Pemilu Melakukan Rekayasa Politik Yudikatif Sistem Peradilan Tidak Adil & Tebang Pilih

People Also Ask (FAQ)

1. Kapan Ahmadinejad mengirim surat tersebut?

Surat tersebut dipublikasikan pada Februari 2018 di tengah situasi ekonomi Iran yang sedang sulit.

2. Apakah tuntutan Ahmadinejad dipenuhi?

Secara resmi tidak. Sebaliknya, Ahmadinejad justru semakin dibatasi ruang gerak politiknya, termasuk didiskualifikasi dari pemilu-pemilu berikutnya.

3. Mengapa Ahmadinejad tetap populer?

Karena gaya hidupnya yang sederhana dan kebijakan subsidinya di masa lalu masih diingat dengan baik oleh masyarakat ekonomi lemah di Iran.