Ahmadinejad Jadi Sasaran Rumor dari Penahanan hingga Kematian

Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.(Anadolu Agency/Ali Atmaca)

Labirin Politik Iran: Mengenang Fakta di Balik Hoaks Penangkapan Ahmadinejad

Dalam dinamika politik Iran yang tertutup, rumor sering kali menjadi senjata tajam. Salah satu drama informasi terbesar terjadi pada Januari 2018, ketika media internasional ramai memberitakan penangkapan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad atas tuduhan penghasutan dalam unjuk rasa ekonomi. Namun, sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah kabar bohong atau hoaks yang terorganisir.

Klarifikasi segera muncul dari lingkaran dalam sang mantan presiden, mematahkan spekulasi yang sempat membuat publik dunia berspekulasi tentang keretakan permanen di elit kekuasaan Iran.

Bantahan Tegas dari Sang Pengacara

Menanggapi laporan yang awalnya dirilis oleh beberapa media berbasis di London, pengacara Mahmoud Ahmadinejad memberikan pernyataan resmi kepada surat kabar Asharq Al-Awsat dan dikutip oleh Deutsche Welle (DW). Ia menegaskan bahwa kliennya dalam kondisi bebas dan kabar penangkapan tersebut tidak benar.

"Berita tentang penangkapan Ahmadinejad itu tidak benar. Ikuti berita yang benar dari sumber yang dapat dipercaya," tegas sang pengacara kala itu.

Konteks Politik: Pada akhir 2017 hingga awal 2018, Iran dilanda protes besar-besaran akibat kenaikan harga pangan dan pengangguran. Ahmadinejad memang vokal mengkritik Presiden Hassan Rouhani, namun ia tidak pernah secara resmi ditahan oleh pasukan keamanan pada periode tersebut.

Mengapa Ahmadinejad Sering Menjadi Sasaran Rumor?

Ahmadinejad adalah sosok yang unik dalam struktur politik Iran. Meskipun ia adalah produk dari sistem konservatif, ia sering kali bertindak sebagai "oposisi dari dalam". Ada beberapa alasan mengapa rumor penangkapannya mudah dipercaya publik:

Kritik Terhadap Yudikatif: Ahmadinejad secara terbuka menyerang keluarga Larijani yang memegang kendali di sistem peradilan.

Ahmadinejad secara terbuka menyerang keluarga Larijani yang memegang kendali di sistem peradilan. Friksi dengan Khamenei: Ketegangan antara dirinya dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sejak 2011 menjadikannya sosok yang dianggap "berbahaya" bagi kemapanan rezim.

Ketegangan antara dirinya dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sejak 2011 menjadikannya sosok yang dianggap "berbahaya" bagi kemapanan rezim. Basis Massa Populis: Ia memiliki dukungan kuat di kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga penangkapannya dianggap bisa memicu gejolak lebih besar.

Pelajaran dari Perang Informasi Iran

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi tim redaksi mengenai betapa pentingnya verifikasi fakta di wilayah konflik. Hingga Maret 2026, pola penyebaran informasi di Iran masih serupa—penuh dengan klaim sepihak dan laporan dari "sumber anonim" yang sering kali bertujuan untuk agitasi politik.

Menariknya, di tahun 2026 ini, Ahmadinejad kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan selamat dari sebuah upaya pembunuhan di tengah krisis kepemimpinan pasca-meninggalnya Ayatollah Khamenei. Ketangguhan politik Ahmadinejad membuktikan bahwa ia adalah "penyintas" sejati di labirin politik Teheran.

Practical Checklist: Cara Memverifikasi Berita Politik Iran

Langkah Verifikasi Detail Tindakan Cek Media Resmi State-Run Pantau IRNA atau Fars News untuk melihat narasi pemerintah. Konfirmasi Pengacara/Ajudan Cari pernyataan langsung dari lingkaran dalam tokoh terkait. Analisis Media Oposisi Bandingkan dengan laporan media luar seperti Iran International atau BBC Persian.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah benar Ahmadinejad ditangkap di Shiraz tahun 2018?

Tidak. Kabar tersebut dibantah oleh pengacaranya dan terbukti sebagai kabar bohong yang menyebar selama unjuk rasa nasional.

2. Apa status politik Ahmadinejad di tahun 2026?

Hingga Maret 2026, ia masih menjadi tokoh politik aktif di Iran dan dilaporkan selamat dari ancaman keamanan serius di tengah transisi kepemimpinan negara.

3. Mengapa berita bohong tentang tokoh Iran sering muncul?

Karena ketatnya kontrol informasi di dalam negeri Iran, media luar sering mengandalkan sumber sekunder yang terkadang memiliki agenda politik tertentu.