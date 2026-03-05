Israel Serang Gedung Terkait Majelis Pakar di Tengah Transisi Kepemimpinan Iran

Ilustrasi(Dok Antara)

SERANGAN udara Pasukan Pertahanan Israel menghantam gedung yang dikaitkan dengan Majelis Pakar di Qom, beberapa hari setelah kematian Ayatullah Khamenei dikonfirmasi. Serangan itu terjadi di tengah proses transisi kepemimpinan Iran untuk menentukan pemimpin tertinggi yang baru.

Majelis Pakar memiliki mandat untuk menunjuk, mengawasi, serta berpotensi memberhentikan pemimpin tertinggi. Lembaga ini beranggotakan 88 ulama. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa para penjahat Amerika-Zionis menyerang gedung Majelis Pakar di Qom, yang terletak di selatan Teheran.

Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Brigjen Effie Defrin, membenarkan bahwa Angkatan Udara Israel telah melancarkan serangan terhadap sebuah gedung di Qom. Menurutnya, lokasi tersebut dilaporkan menjadi tempat berkumpulnya para ulama senior untuk membahas pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru.

Baca juga : Dampak Perang Iran, 35 Penerbangan dari dan ke Bali Batal, 5 Ribu Lebih Penumpang Terbengkalai

Meski demikian, sumber pertahanan Israel menyatakan belum ada kepastian mengenai jumlah anggota Majelis Pakar yang berada di lokasi saat serangan terjadi. Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa tidak satu pun dari 88 anggota berada di gedung tersebut ketika serangan berlangsung.

Tanpa menyebutkan sumber, laporan itu menyebut hanya petugas administratif yang bertugas menghitung suara untuk pengangkatan pemimpin berikutnya yang berada di lokasi. Defrin mengatakan dampak serangan masih dalam proses evaluasi. Rekaman yang ditayangkan media lokal memperlihatkan bangunan mengalami kerusakan signifikan.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai kemungkinan korban jiwa. Sementara itu, kantor berita Mehr mengeklaim gedung tersebut sudah tua dan tidak digunakan untuk pertemuan. Tasnim juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya, markas besar Majelis Pakar di Teheran turut menjadi sasaran serangan.

Pemerintah Iran mengumumkan dimulainya proses transisi kepemimpinan setelah mengonfirmasi kematian Khamenei. Proses tersebut mencakup pembentukan dewan kepemimpinan sementara yang terdiri dari presiden, kepala peradilan, serta seorang ahli hukum dari Dewan Penjaga, lembaga yang mengawasi legislasi dan menyaring kandidat pemilu.

Nama lain yang disebut berperan penting dalam fase transisi adalah Ali Larijani, yang disebut sebagai kepala keamanan Iran. Dewan kepemimpinan sementara itu akan menjalankan roda pemerintahan hingga pemimpin tertinggi yang baru ditetapkan. (E-4)