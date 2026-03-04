Perang Tanker 2026: Kekuatan Militer Iran Ancam Pengiriman Minyak

Ilustrasi.(Al Jazeera)

KAPAL tanker terbakar di Teluk. Teheran memperingatkan kapal-kapal untuk menghindari jalur perairan utama. Negara-negara Barat berjuang untuk melindungi kapal-kapal komersial.

Saat serangan balasan Iran menargetkan pengiriman energi di kawasan tersebut, konflik ini mengingatkan kembali pada perang tanker tahun 1980-an. Dengan Iran dan Irak yang berperang, pasukan kedua negara menyebarkan ranjau di Selat Hormuz dan di Teluk.

Mereka menembakkan rudal Exocet buatan Prancis dan rudal Silkworm buatan Tiongkok ke kapal tanker yang lewat. Hal itu memaksa kapal-kapal Kuwait untuk mengganti bendera menjadi bendera Amerika dan menarik 35 kapal perang AS ke dalam kampanye untuk mengawal kapal-kapal tersebut. Minyak terus mengalir.

Baca juga : IRGC Bersumpah Balas Serangan AS-Israel, Korban Sipil Iran Lampaui 700 Jiwa

Sejak AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2), pasukan Iran memperingatkan kapal-kapal agar tidak melewati selat tersebut, titik rawan bagi sepertiga perdagangan minyak dunia melalui laut dan seperlima ekspor gas alam cairnya. Setidaknya enam kapal tanker telah terkena serangan di Teluk sejak perang dimulai, memaksa lalu lintas maritim melalui selat tersebut hampir berhenti total.

Iran juga menyerang infrastruktur energi di Qatar dan Arab Saudi. Harga minyak telah melonjak.

Presiden Donald Trump pada Selasa (3/3) mengatakan bahwa jika perlu, Angkatan Laut AS akan mengawal kapal tanker melalui selat tersebut sesegera mungkin. Perusahaan Pembiayaan Pembangunan AS juga akan menyediakan asuransi risiko dan jaminan untuk kapal tanker yang berlayar di Teluk dengan harga yang sangat wajar.

Baca juga : Perang AS-Israel vs Iran, DPR Ingatkan Ancaman Inflasi dan Beban Subsidi BBM

Harga minyak sedikit turun setelah pengumuman Trump, tetapi detail rencana dan bagaimana rencana tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan dalam skala yang diperlukan untuk menghindari guncangan energi baru masih minim. Helima Croft, mantan analis CIA yang sekarang bekerja di RBC Capital Markets, menolak proposal Trump sebagai kemungkinan masih dalam tahap konsep rencana.

Para ahli peperangan laut mengatakan bahwa kapal perusak dan jet yang dibutuhkan untuk pengawalan tidak akan tersedia segera, mengingat peran mereka dalam serangan terhadap Iran. Joshua Tallis, di Center for Naval Analyses, mengatakan bahwa tidak mungkin Angkatan Laut AS dapat melindungi kapal komersial selama tujuh hingga sepuluh hari ke depan.

Pengawalan akan dilakukan hanya setelah fase awal permusuhan besar, tambahnya, dan ketika lebih banyak kemampuan antikapal Iran telah dihancurkan.

Operasi pengawalan akan sulit tetapi dapat dilakukan, kata Mark Montgomery, mantan komandan kelompok serang kapal induk AS. Ia memperkirakan akan membutuhkan waktu hingga dua minggu sebelum kondisi menguntungkan dan akan menyebabkan pengurangan jumlah serangan yang dapat dilakukan AS.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan rincian tentang rencana Trump yang diumumkannya di Truth Social.

John Miller, mantan komandan Armada Kelima AS, mengatakan bahwa meskipun AS mungkin memiliki cukup kapal di wilayah tersebut untuk memulai pengawalan, mereka harus menghadapi rudal antikapal, drone, dan kapal cepat kecil, serta ranjau apa pun yang ditempatkan Iran.

Sebagian besar minyak yang dikirim dari Teluk menuju Tiongkok. Ini membuat rencana Trump juga dapat disambut baik di Beijing. Belum ada negara lain yang secara terbuka menawarkan untuk bergabung dengan rencana tersebut.

Hukum AS juga tidak mengizinkan kapal angkatan laut untuk mengawal kapal yang bukan berbendera AS atau milik Amerika, atau tidak memiliki awak kapal AS, kata Miller. Kapal-kapal dengan ikatan formal dengan AS sangat langka di Teluk.

Uni Eropa membahas perluasan misi angkatan laut Aspides--melibatkan tiga kapal dari Prancis, Italia, dan Yunani yang melindungi kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden--ke Selat Hormuz, kata empat orang yang diberi informasi tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Namun proposal yang dipimpin Prancis tersebut belum disetujui.

"Ada peningkatan tajam dalam permintaan perlindungan tambahan," kata seorang pejabat Uni Eropa yang diberi informasi tentang diskusi tersebut. "Ini situasi yang rumit, tetapi tujuannya adalah, bagaimana kita memastikan bahwa kita melindungi kepentingan ekonomi maritim kita?"

Tidak seperti dalam perang tanker, AS ialah pihak yang terlibat dalam konflik ini, bukan pihak ketiga. Untuk saat ini, perang tersebut membuat pelayaran di Teluk menjadi sangat berbahaya.

Dari setidaknya enam kapal yang terkena serangan sejak Minggu, setidaknya satu serangan diklaim oleh Garda Revolusi Iran. Kapal Stena Imperative berbendera AS dihantam oleh dua proyektil saat berlabuh di pelabuhan Bahrain, sementara kapal sewaan Saudi Aramco diserang oleh drone di lepas pantai Muscat saat membawa 500.000 barel bahan bakar ke pelabuhan Saudi.

Kapal-kapal di jalur perairan tersebut melaporkan menerima pesan radio yang tampaknya berasal dari Garda Revolusi. "Ini merupakan pencegahan besar bagi sebagian besar perusahaan pelayaran dan penyewa kapal," kata Martin Kelly, kepala penasihat di kelompok intelijen maritim EOS Risk.

Penggunaan kendaraan permukaan tak berawak (USV) sangat mematikan, kata Kelly. USV menghantam lambung kapal di garis air, menyebabkan masuknya air maksimal, dan biasanya menyerang kapal dari belakang, menyebabkan banjir di ruang mesin serta sering kali menenggelamkannya.

Senjata andalan Iran untuk serangan lain ialah kapal serang pantai cepat, perahu cepat yang dipersenjatai roket dan rudal kecil, kata Tallis.

Iran belum mengerahkan ranjau laut, tetapi memiliki salah satu persediaan terbesar di dunia, mulai dari ranjau kontak Rusia lama hingga perangkat yang digerakkan roket.

Tallis mengatakan Teheran dapat menempatkannya menggunakan dhow--kapal dagang berhaluan ganda yang umum di wilayah tersebut. Ranjau tersebut juga dapat ditempatkan oleh dua atau tiga orang di atas perahu cepat Boghammar, kata Montgomery.

Kemampuan penyapu ranjau Angkatan Laut AS kemungkinan juga akan terbatas, kata para ahli. Ini karena sebagian kebutuhan operasional lain dan penyapu ranjau adalah kelemahan yang diketahui dari militer Amerika Serikat, kata Montgomery.

AS hanya memiliki tiga kapal tempur pesisir di wilayah tersebut yang diubah menjadi kapal penyapu ranjau. Kapal-kapal tersebut membawa helikopter MH-60 dan kendaraan permukaan tak berawak yang dilengkapi dengan sonar pencari ranjau.

Pasukan Estonia, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan yang terampil dapat terlibat dalam pembersihan ranjau, tetapi aset tersebut membutuhkan waktu untuk tiba.

Serangan-serangan tersebut berdampak pada asuransi maritim. Penyedia asuransi telah mulai membatalkan polis yang ada atau menegosiasikan tarif yang lebih tinggi.

Ide dukungan asuransi Trump merupakan hal baru, kata Tallis, tetapi masih harus dilihat seberapa cepat dan efektif AS dapat menciptakan asuransi risiko perang yang komprehensif dan andal. Belum ada detail tentang siapa yang akan memenuhi syarat dan negara bendera serta perusahaan mana yang menginginkannya.

Pasar asuransi perkapalan London pada Selasa memperluas zona yang ditetapkan sebagai zona berisiko tinggi hingga mencakup Bahrain, Djibouti, Kuwait, Oman, dan Qatar, yang dapat semakin meningkatkan harga.

Tarif pengangkutan untuk kapal yang membawa minyak dari Teluk melonjak ke rekor tertinggi pada Senin. Biaya menyewa kapal tanker Suezmax meningkat lebih dari dua kali lipat, menurut lembaga pelaporan harga Argus.

Harga akan melonjak lagi jika ada laporan yang kredibel tentang penempatan ranjau. Ini berarti Iran tidak perlu benar-benar memasang banyak ranjau untuk mencegah perusahaan, kata Sidharth Kaushal, seorang ahli kekuatan laut di lembaga think-tank Royal United Services Institute.

Teheran memiliki lebih dari sekadar ranjau. Selain drone bersenjata, Iran memiliki rudal jelajah antikapal C-802 buatan Tiongkok dan rudal permukaan-ke-permukaan; armada kecil kapal selam diesel buatan Rusia yang mampu menembakkan torpedo; dan sejumlah kapal selam mini Korea Utara yang jumlahnya belum ditentukan.

Jim Lamson, mantan analis CIA yang sekarang bekerja di James Martin Center for Nonproliferation Studies, memperkirakan bahwa angkatan laut Iran dan IRGC memiliki ribuan rudal jelajah antikapal dan ratusan peluncur.

Rudal-rudal tersebut, termasuk amunisi yang dikembangkan di dalam negeri, memiliki jangkauan hingga 1.000 km. Fokus utama operasi militer AS di Iran ialah menyerang infrastruktur rudal rezim tersebut. AS juga telah menenggelamkan 17 kapal Iran.

Namun, penutupan selat yang berkepanjangan akan merusak ekonomi Iran yang lemah sekaligus membahayakan hubungannya dengan Tiongkok, pelanggan minyak utamanya.

"Anda akan sering mendengar orang Iran mengatakan, 'Jika kita tidak bisa menjual minyak kita, tidak ada orang lain yang bisa.' Kebalikannya juga benar, 'Jika tidak ada yang bisa menjual minyak, Iran juga tidak bisa,'" kata Miller. "Dan mereka tidak dapat mempertahankan kerugian ekonomi tersebut untuk jangka waktu tertentu."

Namun, ketika AS mencoba menghancurkan rezim tersebut, keputusasaan mereka bisa semakin dalam.

Salah satu tujuan strategi Iran untuk mengganggu kapal tanker ialah mencoba memprovokasi kemarahan di ibu kota negara-negara sekutu dan mitra untuk mencoba memberikan tekanan diplomatik pada AS, kata Tallis.

Namun Clayton Seigle, seorang ahli keamanan energi di lembaga think-tank Center for Strategic and International Studies, mengatakan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan AS dan Iran akan menggunakan kartu pengaruh energi yang lebih kuat untuk memaksakan hasil yang menguntungkan mereka. (FT/I-2)