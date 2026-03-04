Donald Trump Kritik PM Keir Starmer, Sebut Hubungan AS-Inggris Retak

Donald Trump dan Keir Starmer.(Al Jazeera)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengaku sangat sedih melihat hubungan diplomatik antara AS dan Inggris yang dinilainya kini berada di titik terendah. Ketegangan ini dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai penggunaan kekuatan militer terhadap Iran pada awal Maret 2026.

Kritik tersebut dilontarkan Trump setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dianggap lamban dalam memberikan izin bagi militer AS untuk menggunakan pangkalan udara Inggris guna melancarkan serangan strategis ke wilayah Iran.

Trump: Hubungan AS-Inggris tidak lagi Sama

"Ini dunia yang berbeda. Hubungan kami dengan negara Anda (Inggris) sangat berbeda dari sebelumnya. Sangat menyedihkan melihat hubungan ini jelas-jelas tak seperti dulu," ujar Trump dalam wawancara eksklusif dengan media Inggris, The Sun, Selasa (3/3).

Baca juga : Inggris Tolak Beri AS Pangkalan Diego Garcia untuk Serang Iran

Trump menyayangkan sikap Starmer yang dinilai tidak membantu di saat krusial, berbanding terbalik dengan dukungan penuh yang ditunjukkan oleh Prancis dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. "Saya tak pernah menyangka akan mendapatkan hal itu dari Inggris. Kami mencintai Inggris," tambah Trump.

Konteks Utama: PM Keir Starmer awalnya menolak keterlibatan pangkalan Inggris karena tidak menyetujui doktrin perubahan rezim di Iran melalui serangan udara dari luar.

Perubahan Sikap London Setelah Ancaman Drone

Perdana Menteri Keir Starmer mempertahankan keputusannya untuk tidak mengizinkan penggunaan pangkalan Inggris dalam serangan awal pada Sabtu (28/2). Ia menegaskan bahwa Inggris tidak percaya dengan metode pergantian kepemimpinan di Iran melalui serangan militer sepihak.

Namun, situasi berubah drastis pada Minggu (1/3). Starmer menyebut eskalasi yang dilakukan Iran sebagai tindakan keterlaluan yang mengancam keselamatan personel Inggris di luar negeri. Hal ini diperkuat dengan laporan pencegatan drone yang menargetkan pangkalan militer Inggris di Pulau Siprus.

Baca juga : Mojtaba Khamenei Calon Kuat Pemimpin Tertinggi Iran Gantikan Ali Khamenei

Pascainsiden tersebut, Starmer akhirnya memberikan lampu hijau bagi AS untuk menggunakan pangkalan militer Inggris dalam tindakan yang disebut sebagai serangan defensif terhadap situs-situs peluncuran rudal Iran.

Tekanan Politik Dalam Negeri Inggris

Di London, kebijakan Starmer menuai kritik tajam dari oposisi. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menuding pemerintah terlalu bimbang dan takut dalam menghadapi agresi Iran.

Badenoch menilai keraguan Starmer tidak hanya membahayakan keamanan nasional Inggris, tetapi juga merusak kepercayaan Amerika Serikat sebagai mitra keamanan utama. Hingga saat ini, ketegangan antara Washington dan London terkait strategi penanganan Iran masih menjadi sorotan komunitas internasional. (Anadolu/The Sun/Ant/I-2)