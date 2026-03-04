PM Spanyol Pedro Sanchez Kecam ‘Aksi Militer Sepihak’ AS dan Israel: Analisis Dampak dan Kedaulatan

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.(Dok AFP)

Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026. Di tengah gempuran serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, muncul suara lantang dari Eropa yang menentang arus utama. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, secara eksplisit mengecam apa yang disebutnya sebagai "aksi militer sepihak" yang dianggapnya mencederai tatanan hukum internasional.

Langkah Madrid ini bukan sekadar retorika politik. Spanyol secara tegas melarang penggunaan pangkalan militer bersama di Rota dan Moron untuk operasi tersebut. Keputusan ini memicu guncangan hebat dalam aliansi NATO dan menempatkan hubungan diplomatik Madrid-Washington di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir.

Alasan Spanyol Menolak Intervensi Militer

Dalam pernyataannya melalui platform X pada 28 Februari 2026, PM Sanchez menegaskan bahwa dunia tidak lagi mampu menanggung "perang dahsyat" lainnya. Ada tiga alasan fundamental di balik sikap keras Spanyol:

Penegakan Hukum Internasional: Sanchez menekankan bahwa setiap tindakan militer harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan internasional yang luas, bukan sekadar keputusan sepihak dua negara.

Kedaulatan Pangkalan Militer: Spanyol menegaskan bahwa pangkalan militer di wilayahnya hanya boleh digunakan sesuai dengan perjanjian bilateral dan Piagam PBB.

Risiko Eskalasi Regional: Madrid khawatir serangan terhadap Iran akan memicu efek domino yang menghancurkan stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Mediterania.

Catatan Redaksi: Spanyol tetap konsisten pada posisinya sejak mengakui negara Palestina pada 2024, yang menempatkan mereka sebagai salah satu negara Uni Eropa paling kritis terhadap kebijakan militer Israel.

Dampak Terhadap Aliansi NATO dan Ancaman AS

Sikap Spanyol ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Washington. Presiden AS, Donald Trump, merespons dengan ancaman keras untuk memutus seluruh jalur perdagangan dengan Spanyol. Trump menyebut keputusan Madrid sebagai bentuk "pengkhianatan" di dalam aliansi pertahanan.

Meski ditekan secara ekonomi, pemerintah Spanyol tetap bergeming. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menyatakan bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Penolakan ini mencerminkan pergeseran paradigma di Eropa, di mana beberapa negara mulai berani mempertanyakan arah kebijakan luar negeri AS yang dianggap terlalu agresif.

Mengapa Spanyol Berbeda Sikap?

Mengapa Spanyol sangat vokal mengkritik Israel dan AS?

Sejak pecahnya konflik di Gaza pada 2023, Spanyol di bawah kepemimpinan Partai Sosialis telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak sipil dan kedaulatan Palestina. Bagi Sanchez, konsistensi dalam menegakkan hukum kemanusiaan internasional adalah kunci kredibilitas diplomasi Spanyol di panggung dunia.

Apa konsekuensi bagi Spanyol setelah menutup pangkalan militer bagi AS?

Secara militer, hal ini merenggangkan koordinasi operasional NATO di sayap selatan. Secara ekonomi, Spanyol berisiko menghadapi tarif perdagangan tinggi atau sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, yang merupakan salah satu mitra dagang utama mereka di luar Uni Eropa.

Checklist Posisi Diplomatik Spanyol (2026) Status Menutup pangkalan Rota & Moron untuk serangan Iran ✅ Aktif Embargo senjata penuh terhadap Israel ✅ Aktif Dukungan pada jalur diplomasi Oman-Jenewa ✅ Aktif

Kesimpulan

Keberanian Pedro Sanchez mengecam aksi militer sepihak AS dan Israel menandai babak baru dalam geopolitik Eropa. Spanyol memilih untuk menjadi "suara hati" internasional yang menuntut kepatuhan terhadap hukum di atas kekuatan militer. Meski dibayangi ancaman ekonomi, langkah ini mempertegas posisi Madrid sebagai pemimpin moral di Uni Eropa yang mengutamakan perdamaian berkelanjutan daripada aliansi militer buta. (E-4)