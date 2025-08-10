Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ukraina Tolak Serahkan Sejengkal pun Tanah ke Penjajah Rusia

Dhika Kusuma Winata
10/8/2025 16:20
Ukraina Tolak Serahkan Sejengkal pun Tanah ke Penjajah Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.(Anadolu)

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu (9/8) menegaskan setiap keputusan yang diambil tanpa melibatkan Ukraina tidak akan membawa perdamaian. Ia juga menolak keras kemungkinan menyerahkan wilayah kepada Rusia.

“Ukraina tidak akan memberikan tanahnya kepada penjajah,” kata Zelensky.

Hal itu disampaikannya menanggapi rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pekan depan untuk membahas perdamaian di Ukraina.

Baca juga : Ini Tanggal Bertemu Trump dengan Putin Bicarakan Ukraina

“Setiap keputusan yang melawan kami, keputusan tanpa Ukraina, juga merupakan keputusan melawan perdamaian. Keputusan itu tidak akan menghasilkan apa pun,” lanjutnya.

“Perang ini tidak bisa diakhiri tanpa kami, tanpa Ukraina," imbuhnya.

Zelensky menyatakan negaranya siap untuk keputusan nyata yang dapat membawa perdamaian namun menegaskan perdamaian harus bermartabat.

Baca juga : Putin Minta Seluruh Wilayah Oblast Donetsk sebagai Syarat Akhiri Perang Ukraina

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, puluhan ribu orang tewas dan jutaan warga terpaksa mengungsi.

Tiga putaran negosiasi antara Rusia dan Ukraina sepanjang tahun ini tidak membuahkan hasil. Masih menjadi pertanyaan soal pertemuan antara Trump dan Putin nanti akan membawa kemajuan menuju perdamaian.

Putin menolak berbagai seruan gencatan senjata dari Amerika Serikat, Eropa, dan Kyiv. Ia juga menolak bertemu Zelensky untuk saat ini.

Terakhir kali Trump dan Putin duduk bersama adalah pada KTT G20 di Jepang pada 2019 saat masa jabatan pertama Trump. Sejak Januari, keduanya beberapa kali berkomunikasi melalui telepon. (AFP/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved