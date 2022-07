Panglima Militer AS: Indonesia Negara Penting Bagi Kami

US Chairman of The Joint chiefs of Staff General Mark. A Milley menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang penting bagi Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkapkan Milley saat mengunjungi Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI, Jakarta, pada Minggu (24/7) ini.

"Indonesia penting bagi Asia Tenggara dan penting bagi Asia, juga negara penting bagi seluruh dunia," kata Milley.

Pasalnya, lanjut Milley, lebih dari dua pertiga perdagangan internasional melewati wilayah Pasifik. Lalu, sebagian besar datang lewat jalur perairan di Indonesia.

Dirinya menilai Indonesia sebagai negara terbesar keempat dan negara Muslim terbesar, serta memiliki militer profesional yang tangguh. Pun, militer Indonesia juga merupakan mitra dari militer AS.

"Kita akan bahu membahu bersama TNI dan rakyat Indonesia, dengan tujuan yang sama, yaitu kebebasan (freedom)," tuturnya.

"Salah satu kepentingan AS sebagai kekuatan di Pasifik adalah kami yakin kebebasan di Pasifik. Kami yakin itu juga kepentingan Indonesia," sambung Milley.

Pihaknya siap mendukung akses informasi bagi Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara, yang berniat memperkuat kerja sama di masa mendatang.(OL-11)