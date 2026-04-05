Berolahraga Terbukti Tingkatkan Kesehatan Otak

Ilustrasi(American Psychological Association)

SALAH satu studi dari peneliti University College London (UCL) menemukan tingkat kebugaran fisik menyebabkan pelepasan protein yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak.

Penelitian yang dipimpin Flamina Ronca ini melibatkan sekelompok peserta yang tidak aktif dan tidak bugar. Mereka harus menjalani program pelatihan bersepeda selama 12 minggu dan hasilnya mereka menjadi lebih bugar.

Para peneliti menemukan bahwa seiring peningkatan kebugaran mereka, jumlah faktor neurotropik turunan otak (BDNF) dilepaskan dalam jumlah yang banyak setelah berolahraga.

BDNF merupakan protein otak yang dikenal dapat mendukung pembentukan neuron baru dan sinapsis baru sekaligus mampu menjaga kesehatan neuron yang sudah ada. Dengan kata lain, pelepasan BDNF ini mampu meningkatkan fungsi otak.

Hasil Penelitian Ronca dan Rekan

Ronca dan rekan-rekannya melibatkan 30 peserta yang mengikuti program latihan selama 12 minggu. Untuk menilai tingkat kebugaran peserta, para peneliti mengukur laju maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi dan digunakan tubuh selama latihan intensif.

Mereka kemudian mengukur kadar BDNF sebelum dan sesudah latihan intensif bersamaan dengan tes kognitif, memori, dan perubahan aktivitas otak di korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan pengaturan emosi.

Pada minggu terakhir percobaan, hasil menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan BDNF yang lebih besar setelah latihan intensif dibandingkan dengan bagaimana otak merespons sebelum latihan intensif selama 12 minggu tersebut.

Tingkat BDNF keseluruhan yang lebih tinggi dan kuat akibat olahraga juga dikaitkan dengan perubahan aktivitas di area-area utama korteks prefrontal selama tugas perhatian dan inhibisi.

Hasil penelitian Ronca dan rekan-rekan menunjukkan bahwa peningkatan kebugaran fisik dapat meningkatkan kemampuan otak untuk memproduksi BDNF sehingga berpengaruh positif terhadap aktivitas saraf.

Manfaat Olahraga bagi Kesehatan Otak

Dari hasil penelitian Ronca menunjukkan otak akan mendapatkan lebih banyak manfaat hanya dari satu sesi olahraga saja. Studi tersebut menunjukkan dengan berolahraga selama minimal 15 menit akan memberikan dosis protein peningkat fungsi otak yang lebih besar.

Selain mampu meningkatkan fungsi otak dan saraf, berikut adalah manfaat lain dari olahraga bagi kesehatan otak:

Menjadi penangkal stres otak

Mendorong pertumbuhan neuron baru di hipokampus (area otak untuk pembelajaran dan memori)

Mempertajam daya ingat

Meningkatkan kesehatan mental

(Neuroscience News/American Psychological Association/Z-2)