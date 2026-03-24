Tiba-tiba Sehat Sebelum Meninggal? Ini Fakta Medis Terminal Lucidity

Ilustrasi(freepik)

TERMINAL lucidity merupakan fenomena ketika pasien yang berada dalam kondisi kritis tiba-tiba mengalami peningkatan kesadaran, ingatan, hingga energi sesaat sebelum meninggal dunia. Dilansir dari Cleveland Clinic, kondisi ini dikenal sebagai “the surge”, yakni lonjakan kejernihan mental dan energi yang muncul secara tak terduga pada orang yang sekarat.

Fenomena ini sering membuat keluarga mengira pasien mulai pulih. Padahal, dalam banyak kasus, kondisi tersebut justru menjadi tanda bahwa kematian sudah semakin dekat.

Banyak Terjadi pada Pasien Gangguan Otak

Terminal lucidity umumnya dialami pasien dengan gangguan otak atau sistem saraf berat, seperti stroke, tumor otak, demensia, hingga Alzheimer. Dalam kondisi ini, pasien yang sebelumnya tidak mampu berbicara atau mengenali orang lain bisa tiba-tiba kembali berkomunikasi dengan jelas, bahkan menunjukkan perilaku seperti sebelum sakit.

Fenomena ini juga telah lama dilaporkan dalam literatur medis, terutama pada pasien dengan gangguan neurologis atau kejiwaan berat.

Meski dikenal luas, terminal lucidity bukanlah diagnosis resmi dalam dunia medis. Para ahli menyebutnya sebagai fenomena yang masih belum sepenuhnya dipahami.

Namun, banyak tenaga kesehatan mengakui bahwa kejadian ini nyata meski jarang terjadi. Bahkan, sebagian besar tenaga medis hanya menyaksikan beberapa kasus sepanjang kariernya.

Durasi fenomena ini pun beragam, mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam atau hari sebelum kematian.

Apa yang Terjadi di Otak?

Hingga kini, penyebab pasti terminal lucidity masih menjadi misteri. Para peneliti menduga fenomena ini berkaitan dengan perubahan aktivitas otak menjelang kematian.

Beberapa studi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas otak, termasuk gelombang gamma yang berhubungan dengan kesadaran dan memori, pada kondisi mendekati kematian. Meski begitu, penelitian ini masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan kesimpulan pasti.

Para ahli pun sepakat bahwa masih banyak aspek terminal lucidity yang belum terjawab secara ilmiah.

Tanda-tanda yang Perlu Dikenali

Menurut Cleveland Clinic, seseorang yang mengalami terminal lucidity dapat menunjukkan beberapa perubahan, seperti:

Kembali merespons orang terdekat

Mampu berbicara dengan jelas

Mengungkapkan keinginan atau kebutuhan

Mengenali orang yang sebelumnya dilupakan

Mengingat kembali pengalaman masa lalu

Melakukan aktivitas favorit

Gejala ini membuat pasien tampak seolah kembali ke kondisi normal, meski hanya berlangsung sementara.

Bukan jadi Tanda Kesembuhan

Meski tampak seperti “keajaiban”, para ahli menegaskan terminal lucidity bukanlah tanda kesembuhan. Justru sebaliknya, fenomena ini sering menjadi indikasi akhir kehidupan sudah dekat.

Karena itu, tenaga medis menyarankan keluarga untuk tetap mengikuti rencana perawatan yang telah ditetapkan dan tidak menghentikan terapi paliatif yang bertujuan menjaga kenyamanan pasien.

Di balik misterinya, terminal lucidity sering dianggap sebagai kesempatan terakhir bagi keluarga untuk berinteraksi dengan orang tercinta. Momen ini memungkinkan terjalinnya kembali komunikasi yang sempat hilang, bahkan menjadi ruang untuk menyampaikan pesan terakhir atau ungkapan kasih sayang. (Alodokter/Cleveland Clinic/Z-2)