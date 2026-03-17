Paparan Pestisida Klorpirifos Tingkatkan Risiko Parkinson hingga 2,5 Kali Lipat

SEBUAH studi terbaru dari UCLA Health mengungkapkan fakta mengkhawatirkan mengenai dampak jangka panjang penggunaan pestisida klorpirifos (chlorpyrifos). Penelitian ini menemukan individu yang terpapar pestisida tersebut secara terus-menerus di lingkungan tempat tinggalnya memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk mengidap penyakit Parkinson.
Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Molecular Neurodegeneration ini menggabungkan data manusia skala besar dengan eksperimen laboratorium. Hasilnya memberikan bukti biologis kuat tentang bagaimana bahan kimia ini merusak sel-sel otak penghasil dopamin.
Para peneliti memeriksa data dari 829 pasien Parkinson dan 824 orang sehat di California. Dengan mencocokkan catatan penggunaan pestisida dan lokasi tempat tinggal serta tempat kerja selama bertahun-tahun, tim berhasil merekonstruksi pola paparan klorpirifos pada setiap peserta.
Selain data manusia, eksperimen pada tikus dan ikan zebra memperkuat temuan ini. Tikus yang terpapar klorpirifos melalui inhalasi selama 11 minggu menunjukkan gejala yang identik dengan pasien Parkinson:
Eksperimen pada ikan zebra mengungkap mekanisme yang lebih mendalam. Diketahui klorpirifos mengganggu proses autophagy, yakni sistem alami sel untuk membersihkan protein yang rusak. Ketika sistem "pembersihan" ini terganggu, protein beracun menumpuk dan memicu kematian saraf. Menariknya, saat peneliti memulihkan proses pembersihan ini di laboratorium, neuron kembali terlindungi dari kerusakan.
"Studi ini menetapkan klorpirifos sebagai faktor risiko lingkungan spesifik untuk penyakit Parkinson, bukan hanya pestisida sebagai golongan umum," ujar Dr. Jeff Bronstein, profesor Neurologi di UCLA Health sekaligus penulis senior studi tersebut.
"Dengan menunjukkan mekanisme biologis pada model hewan, kami telah membuktikan hubungan ini kemungkinan besar bersifat kausal (sebab-akibat). Penemuan bahwa disfungsi autophagy mendorong neurotoksisitas juga mengarahkan kami pada potensi strategi terapeutik untuk melindungi sel-sel otak yang rentan."
Meskipun penggunaan klorpirifos di lingkungan rumah tangga telah dilarang sejak 2001 dan penggunaannya di sektor pertanian AS mulai dibatasi pada 2021, bahan kimia ini masih digunakan pada berbagai jenis tanaman di banyak belahan dunia.
Temuan ini membuka jalan bagi metode pengobatan baru yang berfokus pada penguatan sistem pembersihan protein alami dalam sel. Selain itu, para ilmuwan menyarankan agar individu yang diketahui pernah terpapar klorpirifos di masa lalu mendapatkan pemantauan neurologis yang lebih ketat guna deteksi dini penyakit Parkinson. (Science Daily/Z-2)
