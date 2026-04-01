Sinar Mas Land Video Competition 2026 Resmi Dibuka, Total Hadiah Rp180 Juta!

Sinar Mas Land Video Competition 2026 Resmi Dibuka.(Dok. Sinar Mas Land)

Tren konten digital yang terus berkembang menjadikan Instagram dan TikTok sebagai ruang utama bagi generasi muda untuk berekspresi, mengikuti gaya hidup, hingga mencari informasi. Melihat peluang tersebut, Sinar Mas Land kembali menghadirkan Sinar Mas Land Video Competition (SMLVC) 2026 bertema Always Alive with Sinar Mas Land dengan total hadiah mencapai Rp180 juta.

Kompetisi berbasis User Generated Content (UGC) ini terbuka untuk umum dan mengajak para kreator menampilkan karya video yang kreatif, relevan, dan mengikuti tren digital masa kini. Peserta juga dapat mengeksplorasi berbagai proyek unggulan Sinar Mas Land di berbagai kota seperti Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Batam.

Berdasarkan riset Nielsen, 92% konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang terdekat, sementara 70% mempercayai ulasan online. Hal ini menunjukkan bahwa konten autentik dari kreator memiliki pengaruh besar karena terasa lebih dekat dengan audiens.

Vice President Corporate Communication Sinar Mas Land, Atikah Sunarya, menyampaikan bahwa media sosial menjadi kanal penting untuk menjangkau audiens secara luas sekaligus mendorong kreativitas publik.

“Kompetisi ini terbuka bagi siapa saja yang aktif membuat konten untuk mengasah kemampuan video kreatif. Tahun lalu kami mencatat sekitar 600 peserta, dan tahun ini kami optimistis jumlahnya akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Peserta dapat mengunggah video mulai April hingga Oktober 2026 di akun media sosial masing-masing dengan menyertakan tagar #SinarMasLand #AlwaysAlive #SMLVC2026, serta menandai akun @sinarmas_land.

Video berdurasi minimal 30 detik dapat dikemas dalam berbagai format seperti sinematik, vlog, dokumenter pendek, atau storytelling. Setiap bulan akan dipilih 25 pemenang yang masing-masing mendapatkan voucher Rp500 ribu.

Para pemenang bulanan juga berkesempatan melaju ke Grand Prize dengan hadiah menarik seperti iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro, hingga pengalaman staycation eksklusif di proyek-proyek Sinar Mas Land.

Melalui kompetisi ini, peserta bebas mengeksplorasi berbagai aspek proyek Sinar Mas Land, mulai dari kawasan residensial, komersial, pusat gaya hidup, hingga ruang publik.

Elemen yang dapat diangkat antara lain desain arsitektur, ruang terbuka hijau, fasilitas terintegrasi, kemudahan akses, hingga cerita inspiratif dari komunitas setempat.

Karya terbaik akan ditampilkan di kanal digital resmi Sinar Mas Land, membuka peluang eksposur lebih luas bagi para kreator.

Ikuti informasi terbaru melalui akun Instagram dan TikTok @sinarmas_land, dan segera daftarkan dirimu. Saatnya abadikan momen terbaik dan jadikan karyamu lebih dari sekadar konten!