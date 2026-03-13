Sinar Mas Land dan Telkom Indonesia Perkuat Ekosistem Digital BSD City melalui Peluncuran Jaringan 5G dan Kerja Sama Infrastruktur Fiber Optik

Sinar Mas Land menjalin kerja sama dengan Telkom dalam penyediaan internet.(Dok Sinar Mas Land)

SINAR Mas Land dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat infrastruktur telekomunikasi dan menghadirkan jaringan 5G di kawasan BSD City. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Serpong Mas Telematika (SMT), anak usaha Sinar Mas Land dan Telkom yang dilaksanakan pada Rabu (11/3), di Sinar Mas Land Plaza, BSD City.

Dalam kerja sama tersebut, Telkom berperan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang bermitra dengan PT SMT untuk pemanfaatan jaringan fiber optik. Infrastruktur tersebut akan digunakan untuk mendukung layanan FTTH (Fiber to the Home) dan FTTX bagi produk IndiHome, IndiBiz dan dedicated internet, serta sebagai transport jaringan Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel melalui jaringan fiber optik.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Kiem An Andy (Chief Operating Officer Fiber Optic Mining & Infrastructure Sinar Mas Land) dan Ekadiah Finandiarsi (Senior Manager Regional Wholesale Service Telkom Regional II Telkom Indonesia), disaksikan oleh Nanang Hendarno (Direktur Network Telkom Indonesia), Edie Kurniawan (Executive Vice President Telkom Regional II), Irvan Yasni (CEO of Technology Advisory and Business at Sinar Mas Land), Himawan Setiawan (AVP Infrastructure Operation Sinar Mas Land) serta Rama Devy Simbolon (VP Regulation & Business Advocacy Sinar Mas Land).

“Kolaborasi antara Telkom dan Sinar Mas Land menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus menghadirkan konektivitas digital yang lebih andal di kawasan BSD City. Melalui pemanfaatan jaringan fiber optik untuk layanan FTTH, FTTX, serta transport BTS Telkomsel, kami berharap masyarakat dan pelaku usaha di BSD City dapat menikmati kualitas layanan yang semakin cepat, stabil, dan terintegrasi. Kehadiran jaringan 5G ini juga menjadi bagian dari komitmen Telkom Indonesia dalam mendorong percepatan transformasi digital di berbagai kawasan strategis di Indonesia," kata EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan.

“Sebagai kawasan yang terus berkembang menjadi integrated smart digital city, Sinar Mas Land berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang mendukung transformasi digital secara berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan Telkom, kami optimistis BSD City dapat terus menjadi ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan inovasi di Indonesia. Dengan hadirnya jaringan 5G di BSD City, kami berharap dapat meningkatkan customer experience bagi pelaku usaha, komunitas kreatif, penghuni kawasan, hingga ekosistem startup, sehingga dapat merasakan manfaat konektivitas yang lebih cepat, stabil, dan andal di BSD City," kata Chief Operating Officer Fiber Optic, Mining & Infrastructure Sinar Mas Land Kiem An Andy.

Penandatanganan PKS tersebut menandakan perluasan jangkauan jaringan 5G Telkom di BSD City yang akan tersebar secara bertahap mulai tahun ini. Sebagai kota mandiri seluas sekitar 6.000 hektare, BSD City terus berkembang menjadi integrated smart digital city yang menghadirkan ekosistem hunian, bisnis, pendidikan, teknologi, dan gaya hidup dalam satu kawasan terpadu.

Pengembangan kota didukung berbagai infrastruktur dan solusi berbasis teknologi seperti jaringan fiber optik berkapasitas tinggi, implementasi Internet of Things (IoT), sistem keamanan dan monitoring kawasan berbasis digital, hingga pengembangan layanan kota berbasis data yang meningkatkan efisiensi mobilitas, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Sinar Mas Land juga menghadirkan Digital Hub sebagai pusat inovasi yang mempertemukan perusahaan teknologi global, startup, serta talenta digital dalam satu ekosistem kolaboratif.

Melalui pengembangan infrastruktur digital, konektivitas berkecepatan tinggi, serta kolaborasi dengan berbagai perusahaan teknologi global, BSD City terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota masa depan yang terhubung, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi digital nasional. (RO/E-4)