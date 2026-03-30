Sinar Mas Land Raih Global Brand Awards 2026 sebagai Best ESG-Focused Real Estate Brand dari Indonesia

BSD City.(Dok Sinar Mas Land)

SINAR Mas Land menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Global Brand Awards 2026. Ajang penghargaan berskala internasional ini diselenggarakan oleh Global Brand Magazine untuk mengapresiasi keunggulan, inovasi, serta performa merek di berbagai sektor industri.

Program itu ditujukan untuk memberikan pengakuan kepada perusahaan global, termasuk menghadirkan kategori khusus bagi merek Indonesia yang memiliki pencapaian luar biasa. Dalam ajang tersebut, Sinar Mas Land dinobatkan sebagai Best ESG-Focused Real Estate Brand - Indonesia 2026 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip berkelanjutan yang diumumkan secara resmi melalui situs penyelenggara.

Kategori Best ESG-Focused Real Estate Brand dari Indonesia menilai kinerja perusahaan dalam aspek Environmental, Social and Governance (ESG), mencakup tanggung jawab lingkungan, inisiatif pembangunan berkelanjutan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta dampak jangka panjang yang selaras dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh dewan juri independen, dengan mempertimbangkan pencapaian perusahaan dalam industrinya, aktivitas operasional, tingkat kepuasan serta loyalitas pelanggan, inovasi, kinerja bisnis secara keseluruhan, serta inisiatif tanggung jawab sosial dan praktik berkelanjutan yang dijalankan perusahaan.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya berkelanjutan kami dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di setiap aspek pengembangan kawasan. Melalui pencapaian ini, Sinar Mas Land menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengembangan properti yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Kami percaya bahwa masa depan industri properti ditentukan oleh kemampuan pelaku industri dalam menghadirkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat komitmen ini melalui pengembangan kawasan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta.

Sinar Mas Land terus berinovasi dan menjalankan inisiatif ESG secara konsisten, mulai dari penyediaan ruang terbuka hijau, penerapan konsep bangunan dan material ramah lingkungan (green building) yang mengedepankan efisiensi energi dan air, program pengelolaan sampah terpadu melalui fasilitas mandiri seperti Rumah Pemulihan Material (RPM) Jatiwaringin, hingga pemanfaatan energi terbarukan di sejumlah proyek. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di sekitar kawasan, perusahaan melakukan pengembangan UMKM dan sejumlah program sosial, di antaranya Bina Usaha, Pelatihan dan Festival UMKM, Pemberdayaan Petani Lokal, Bantuan Pendidikan, serta Kampung Dolanan Khatulistiwa (KADO KITA). Di samping itu, tata kelola perusahaan berjalan dengan prinsip good corporate governance melalui transparansi, akuntabilitas, serta penerapan standar etika bisnis yang tinggi.

Sinar Mas Land senantiasa berinovasi dan mengembangkan berbagai solusi digital, mulai dari infrastruktur smart city, sistem pengelolaan energi yang efisien, hingga integrasi transportasi ramah lingkungan, guna menghadirkan kawasan hunian yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi perusahaan dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui keseimbangan antara inovasi teknologi dan pelestarian lingkungan. (RO/I-2)