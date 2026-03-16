Sambut Libur Lebaran 2026, Jasaraharja Putera Serahkan Ambulans Listrik Ramah Lingkungan ke TMII

PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) resmi menyerahkan satu unit ambulans listrik kepada pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (16/3/2026). Langkah ini merupakan bagian dari penguatan standar keselamatan pengunjung sekaligus mendukung komitmen kawasan wisata berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penyerahan armada medis ini dilakukan secara seremonial oleh Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, kepada jajaran Direksi TMII. Momentum ini dianggap strategis karena dilakukan tepat menjelang periode libur Lebaran 2026, di mana lonjakan pengunjung diprediksi akan terjadi.

"Semangat melayani sepenuh hati adalah kompas kami. Dengan ambulans listrik ini, kami ingin memastikan setiap wisatawan merasa dijaga keselamatannya melalui fasilitas medis yang cepat namun tetap ramah lingkungan sesuai visi TMII," ujar Abdul Haris melalui keterangannya, Senin (16/3/2026).

Ambulans listrik ini dipilih karena keunggulannya yang mampu bergerak lincah di jalur pedestrian tanpa kebisingan mesin. Hal ini dianggap memberikan kenyamanan psikologis, baik bagi pasien yang sedang ditangani maupun bagi pengunjung lainnya di kawasan wisata budaya tersebut.

Plt. Direktur Utama TMII, Ratri Paramita, mengapresiasi dukungan tersebut sebagai bagian dari transformasi TMII menuju kawasan wisata hijau (green). Menurutnya, kehadiran armada ini sangat relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

"Kehadiran ambulans listrik ini tidak hanya memperkuat layanan kesiapsiagaan darurat bagi pengunjung, tetapi juga mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan di dalam kawasan. Ini kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi kenyamanan sekaligus keberlanjutan lingkungan," ungkap Ratri.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan, menambahkan bahwa penggunaan teknologi listrik merupakan inovasi untuk menjadi mitra perlindungan yang adaptif. Ia menilai keselamatan pengunjung saat ini harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Sinergi antara JRP Insurance dan TMII ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat yang ingin merayakan momen Lebaran 2026 di TMII, dengan dukungan fasilitas keamanan yang siap siaga di setiap sudut kawasan. (H-2)

