Living Lab Ventures Buka InnoLab untuk Perusahaan Global Uji dan Komersialisasikan Teknologi di Indonesia

Living Lab Ventures (LLV), corporate venture capital milik Sinar Mas Land, secara aktif membuka peluang bagi perusahaan teknologi global untuk menguji dan mengkomersialisasikan inovasinya di Indonesia melalui platform co-innovation InnoLab. Platform ini memungkinkan perusahaan global mengeksplorasi implementasi teknologi serta mengembangkan proof-of-concept (PoC) dalam ekosistem yang terintegrasi. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan InnoLab saat ini adalah Nitto Denko Asia Technical Centre, menunjukkan bagaimana kolaborasi ini memungkinkan pengujian teknologi dalam konteks pasar nyata.

InnoLab dirancang sebagai forum kolaborasi sekaligus execution platform, menyediakan jalur jelas dari eksplorasi teknologi hingga kesiapan pasar. Melalui InnoLab, perusahaan global dapat mengakses ekosistem startup dan mitra industri yang telah terkurasi, melakukan business matching sesuai kebutuhan strategis, serta mengembangkan PoC dalam skala kota. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur kesiapan pasar sebelum ekspansi lebih luas, sekaligus memperoleh dukungan implementasi langsung di ekosistem Sinar Mas Land.

Bayu Seto, Partner at Living Lab Ventures, mengatakan, “Kami melihat banyak perusahaan global memiliki teknologi yang sangat matang, namun membutuhkan platform yang tepat untuk melakukan lokalisasi dan validasi pasar. InnoLab menghadirkan kerangka kerja terstruktur yang memungkinkan proses tersebut berjalan cepat, terukur, dan berbasis kebutuhan industri. Kami membuka kesempatan bagi perusahaan dari berbagai negara yang ingin menguji dan mengembangkan teknologinya di Indonesia.”

Ryota Masuda, President at Nitto Denko Asia Technical Centre, menambahkan, “Melalui InnoLab, kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dalam hal networking, pengembangan bisnis, serta pembangunan ekosistem, dan kami sudah mulai melihat progres nyata dari berbagai inisiatif PoC yang dijalankan. Dengan populasi yang besar dan keterbukaan terhadap ide-ide baru, Indonesia menawarkan lingkungan yang sangat menarik untuk menciptakan bisnis baru sekaligus mempercepat implementasinya. Kami juga sangat mengapresiasi upaya transformasi digital yang dilakukan oleh Sinar Mas Land, dan berharap kolaborasi dengan InnoLab dapat semakin mempercepat proses validasi hingga komersialisasi di pasar Indonesia.”

Keunggulan utama InnoLab terletak pada integrasinya dengan BSD City, mega township seluas 6.000 hektare yang dikembangkan Sinar Mas Land dengan populasi lebih dari 500.000 jiwa. Ekosistem ini mendukung pengembangan teknologi di berbagai sektor, mulai dari advanced materials & construction solutions, smart infrastructure & building systems, environmental & sustainability technology, industrial applications, hingga urban technology solutions.

Mulyawan Gani, CEO of Digital Business Sinar Mas Land, menekankan, “BSD City kami kembangkan sebagai living laboratory yang memungkinkan inovasi diuji dalam skala nyata. Dengan ekosistem residensial, komersial, pendidikan, hingga kawasan industri yang terintegrasi, kami dapat memfasilitasi berbagai skema PoC secara langsung. Kami mengundang perusahaan global yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk memanfaatkan InnoLab dan BSD City sebagai platform validasi dan komersialisasi teknologi.”

Dengan pendekatan terbuka dan berbasis kebutuhan industri, LLV melalui InnoLab memberikan jalur strategis bagi perusahaan global untuk bergerak dari tahap inovasi menuju implementasi nyata di pasar Indonesia. Perusahaan dapat mempercepat proses validasi teknologi, membangun kemitraan dengan startup lokal, serta menyiapkan pipeline komersialisasi jangka panjang dalam ekosistem yang terintegrasi dan siap pakai.