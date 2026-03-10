Tumbuhkan Kepedulian Sosial, Kreativitas, dan Kesadaran Lingkungan bagi Generasi Muda, Sinar Mas Land Gelar Festival Ramadan 2026 di Masjid Baitul Mukhtar BSD City

Sinar Mas Land menggelar Festival Ramadan 2026 di Masjid Baitul Mukhtar BSD City untuk menumbuhkan kepedulian sosial, kreativitas, dan kesadaran lingkungan generasi muda.(Sinar Mas Land)

SINAR Mas Land kembali menyelenggarakan Festival Ramadan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menanamkan nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta penguatan karakter generasi muda dan masyarakat. Festival Ramadan 2026 mengusung tema “Inspirasi Ramadan, Kuatkan Peradaban”, yang diselenggarakan di Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, pada Kamis (5/3), dengan melibatkan ratusan siswa, guru, dan masyarakat dari wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, hingga Kabupaten Bogor.

Festival Ramadan 2026 merupakan bagian dari program Divisi CSR Sinar Mas Land, Kontribusi Membangun Negeri yang bertujuan menghadirkan ruang edukatif dan inspiratif selama bulan suci Ramadan. Dilaksanakan sejak tahun 2013, program ini memadukan kegiatan pendidikan, sosial, dan budaya melalui perlombaan bertema religi, santunan, pembagian paket sembako, bazar UMKM, serta safari Ramadan ke sekolah dan kampung binaan dengan mengampanyekan lingkungan hijau, bersih, sehat, bebas sampah dan asap pembakaran sampah. Festival ini juga menjadi ajang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, komunitas sosial, hingga mitra UMKM binaan.

Acara ini dihadiri oleh Mochammad Maesyal Rasyid (Bupati Tangerang), Dilli Windu Rezeki (Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang), Joni Juhaeni (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang), Deden Deni (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan), Ahmad Rifaudin (Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan), Panji Himawan (Senior Vice President of Corporate Affairs Sinar Mas Land), dan Adhityo Galih Priyambodo (Vice President CSR Sinar Mas Land).

Mochammad Maesyal Rasyid, Bupati Tangerang menyatakan, “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sinar Mas Land atas komitmen dan kontribusinya melalui program CSR di bidang pendidikan dan keagamaan. Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan wujud nyata kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun generasi yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing. Semoga Festival Ramadan 2026 ini menjadi ruang silaturahmi, ruang inspirasi, dan ruang lahirnya gagasan-gagasan kebaikan yang memperkuat sendi-sendi peradaban di Kabupaten Tangerang.”

Dony Martadisata, Managing Director President Office Sinar Mas Land mengatakan, “Festival Ramadan 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat spiritualitas, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial, kreativitas, dan kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Ramadan adalah momentum refleksi sekaligus penguatan karakter, dan kami ingin nilai-nilai tersebut hadir secara nyata melalui kolaborasi dengan sekolah, masyarakat, serta para mitra yang terlibat. Tahun ini kami menyalurkan bantuan kepada 450 siswa dan 90 guru dari 45 sekolah binaan serta 260 masyarakat dan petugas sosial dari kampung binaan Sinar Mas Land dengan total nilai mencapai Rp194.250.000. Semoga bantuan ini dapat membantu, menghadirkan kebahagiaan, serta menjadi penyemangat bagi para siswa, guru, dan masyarakat untuk terus berkontribusi positif di lingkungan masing-masing.”

Festival Ramadan 2026 menghadirkan berbagai perlombaan edukatif dan kreatif yang dilaksanakan secara daring sejak 19–27 Februari 2026, meliputi Lomba Adzan Subuh, Seni Musik Islam, Muttal Al-Qur’an, Mading Ramadan berbasis kreasi daur ulang, Video Kreatif Kampanye Lingkungan, serta lomba Fashion Show bagi siswa dan guru. Khusus Lomba Mading Ramadan, peserta didorong mengangkat isu pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari kampanye keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, nilai kesederhanaan dan tanggung jawab yang diajarkan Ramadan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga lingkungan.

Festival ini juga menghadirkan tausyiah Ramadan oleh Ustadz Ahmad Homsani, bazar UMKM binaan CSR, permainan tradisional KADOKITA, serta kegiatan safari Ramadan ke sekolah dan kampung binaan sebagai bentuk penguatan ekosistem pendidikan dan sosial yang inklusif. Melalui Festival Ramadan 2026, Sinar Mas Land berharap dapat menghadirkan suasana Ramadan yang bermakna sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, kreatif, dan berdaya dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.