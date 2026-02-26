KEK ETKI Banten Fokus Kesehatan dan Pendidikan, ini Target Investasinya

(Dok Sinar Mas Land)

KAWASAN Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten atau yang dikenal sebagai D-HUB Special Economic Zone (D-HUB SEZ) akan memfokuskan pengembangan pada sektor kesehatan dan pendidikan sepanjang tahun 2026.

Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK ETKI Banten, Lindawaty, menjelaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas karena dukungan insentif dari pemerintah yang sangat kompetitif bagi para investor.

"Untuk di tahun ini sektor yang masih kita coba fokuskan sektor kesehatan, mengingat sektor kesehatan secara benefit memang paling maksimal diberikan oleh pemerintah. Jadi tahun ini kita berharap untuk semua tenan di gedung Biomedical Campus sudah bisa open, sudah bisa beroperasi," ujar Lindawaty di Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Baca juga : KEK ETKI Banten Sambut Pelantikan Administrator untuk Akselerasi Investasi dan Pengembangan Ekonomi

Selain operasional gedung Biomedical Campus, pihak pengelola juga tengah menjajaki kerja sama strategis dengan beberapa mitra internasional untuk menghadirkan rumah sakit berstandar global di dalam kawasan tersebut.

Implementasi Arahan Presiden Prabowo: Target 10 Universitas Asing

Selain kesehatan, fokus utama KEK ETKI Banten di tahun 2026 ialah sektor pendidikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pascakunjungan kerja ke Inggris pada Januari 2026.

"Pemerintah berharap bisa membawa 10 universitas asing ke Indonesia. Salah satu lokasi yang paling cocok ya memang di KEK, karena dengan status KEK sendiri, kemudahan-kemudahannya (benefit) tentu mendukung target tersebut," tambah Lindawaty.

Baca juga : Sinar Mas Land Hadirkan Medical Suites di D-HUB SEZ BSD City

Sebagai informasi, KEK ETKI Banten diresmikan pada 7 Oktober 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024. Kawasan ini memegang status sebagai satu-satunya KEK di wilayah Jabodetabek menjadikannya pusat strategis bagi ekonomi kreatif, teknologi digital, pendidikan, dan kesehatan.

Statistik & Target KEK ETKI Banten Realisasi Investasi 2025: Rp1,19 Triliun

Rp1,19 Triliun Target Investasi Jangka Panjang: Rp18,8 Triliun (20 tahun)

Rp18,8 Triliun (20 tahun) Penyerapan Tenaga Kerja 2025: 830 orang

830 orang Proyeksi Lapangan Kerja Baru: 13.000 posisi

13.000 posisi Luas Kawasan: 60 Hektare di BSD City

Menekan Arus Keluar Devisa Sektor Kesehatan

Pengembangan KEK ETKI Banten juga bertujuan untuk menekan angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Data menunjukkan lebih dari dua juta warga Indonesia menghabiskan sekitar US$11,5 miliar per tahun untuk layanan kesehatan di luar negeri. Sekitar 75 persen di antara mereka berasal dari kelas menengah ke atas.

Hadirnya layanan kesehatan kelas dunia di BSD City diharapkan mampu menangkap potensi pasar tersebut sekaligus menjaga devisa negara tetap berputar di dalam negeri.

Fasilitas dan Insentif Investor di D-HUB SEZ

Untuk menarik minat investor global, KEK ETKI Banten menawarkan berbagai kemudahan yang meliputi:

Jenis Insentif Fasilitas yang Diberikan Insentif Fiskal Tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN, pajak barang mewah, bea masuk, dan cukai. Insentif Nonfiskal Perizinan satu pintu, kemudahan imigrasi, kelancaran logistik barang, dan tata ruang yang terintegrasi.

Berlokasi hanya 30 menit dari Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, KEK ETKI Banten diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi lebih dari 32 juta masyarakat di wilayah Jabodetabek. (Ant/I-2)