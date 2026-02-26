KEK ETKI Banten Fokus Kesehatan dan Pendidikan, ini Target Investasinya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
KAWASAN Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten atau yang dikenal sebagai D-HUB Special Economic Zone (D-HUB SEZ) akan memfokuskan pengembangan pada sektor kesehatan dan pendidikan sepanjang tahun 2026.
Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK ETKI Banten, Lindawaty, menjelaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas karena dukungan insentif dari pemerintah yang sangat kompetitif bagi para investor.
"Untuk di tahun ini sektor yang masih kita coba fokuskan sektor kesehatan, mengingat sektor kesehatan secara benefit memang paling maksimal diberikan oleh pemerintah. Jadi tahun ini kita berharap untuk semua tenan di gedung Biomedical Campus sudah bisa open, sudah bisa beroperasi," ujar Lindawaty di Jakarta, Rabu (25/2) malam.
Selain operasional gedung Biomedical Campus, pihak pengelola juga tengah menjajaki kerja sama strategis dengan beberapa mitra internasional untuk menghadirkan rumah sakit berstandar global di dalam kawasan tersebut.
Selain kesehatan, fokus utama KEK ETKI Banten di tahun 2026 ialah sektor pendidikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pascakunjungan kerja ke Inggris pada Januari 2026.
"Pemerintah berharap bisa membawa 10 universitas asing ke Indonesia. Salah satu lokasi yang paling cocok ya memang di KEK, karena dengan status KEK sendiri, kemudahan-kemudahannya (benefit) tentu mendukung target tersebut," tambah Lindawaty.
Sebagai informasi, KEK ETKI Banten diresmikan pada 7 Oktober 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024. Kawasan ini memegang status sebagai satu-satunya KEK di wilayah Jabodetabek menjadikannya pusat strategis bagi ekonomi kreatif, teknologi digital, pendidikan, dan kesehatan.
Pengembangan KEK ETKI Banten juga bertujuan untuk menekan angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Data menunjukkan lebih dari dua juta warga Indonesia menghabiskan sekitar US$11,5 miliar per tahun untuk layanan kesehatan di luar negeri. Sekitar 75 persen di antara mereka berasal dari kelas menengah ke atas.
Hadirnya layanan kesehatan kelas dunia di BSD City diharapkan mampu menangkap potensi pasar tersebut sekaligus menjaga devisa negara tetap berputar di dalam negeri.
Untuk menarik minat investor global, KEK ETKI Banten menawarkan berbagai kemudahan yang meliputi:
|Jenis Insentif
|Fasilitas yang Diberikan
|Insentif Fiskal
|Tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN, pajak barang mewah, bea masuk, dan cukai.
|Insentif Nonfiskal
|Perizinan satu pintu, kemudahan imigrasi, kelancaran logistik barang, dan tata ruang yang terintegrasi.
Berlokasi hanya 30 menit dari Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, KEK ETKI Banten diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi lebih dari 32 juta masyarakat di wilayah Jabodetabek. (Ant/I-2)
Simak profil KEK ETKI Banten (D-HUB SEZ) di BSD City. Fokus pada pendidikan, teknologi, dan kesehatan dengan fasilitas fiskal menarik bagi investor.
Sinar Mas Land optimistis pasar properti 2026 tumbuh solid dengan target prapenjualan Rp10 triliun. Simak tren hunian Milenial dan program Royal Key.
SINAR Mas Land melalui Digital Hub menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi British Council bersama perwakilan lebih dari 25 universitas terkemuka Inggris.
ibis Styles Serpong BSD City menggelar Corporate Gathering sekaligus memperkenalkan rangkaian promosi kuliner tematik hasil kolaborasi bersama bintang tamu dari MasterChef Indonesia.
Living Lab Ventures (LLV), unit corporate venture capital Sinar Mas Land, menyelenggarakan Inside LLV pada 27 Januari 2026 di Digital Experience Center (DXC), BSD City.
KEK ETKI Banten menyambut pelantikan pejabat Administrator baru sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat realisasi investasi.
Sinar Mas Land menghadirkan Medical Suites, gedung medis berstandar internasional untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan, riset, pendidikan medis, dan praktik medis unggulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved