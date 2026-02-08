ibis Styles Serpong BSD City Rayakan Anniversary ke-2

ibis Styles Serpong BSD City menggelar Corporate Gathering.(Dok. ibis Style Serpong)

DALAM rangka merayakan perjalanan dua tahun penuh kreativitas dan inovasi, ibis Styles Serpong BSD City menggelar Corporate Gathering sekaligus memperkenalkan rangkaian promosi kuliner tematik hasil kolaborasi bersama bintang tamu dari MasterChef Indonesia, Chef Dhifa dan Chef Ramos.

Acara ini menjadi momentum spesial bagi ibis Styles Serpong BSD City dalam menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengalaman menginap dan bersantap yang kreatif, berkarakter, serta berkesan bagi para tamu maupun mitra bisnis.

Rangkaian Promosi Kuliner Tematik Awal 2026

Pada kesempatan tersebut, ibis Styles Serpong BSD City juga memperkenalkan sejumlah program promosi kuliner yang akan hadir pada awal tahun 2026. Dimulai dengan perayaan Imlek bertema “Year of the Fire Horse”, hotel menghadirkan sajian oriental dengan sentuhan modern yang menggugah selera.

Promosi kemudian berlanjut dengan paket Valentine spesial bertajuk “Bites of Love”, yang dirancang untuk menciptakan pengalaman romantis melalui hidangan pilihan.

Memasuki bulan suci Ramadan, ibis Styles Serpong BSD City akan menghadirkan program iftar bertema “Jejak Rasa Ramadan”, yang mengangkat kekayaan rasa Nusantara dan Timur Tengah dalam suasana kebersamaan yang hangat.

Kolaborasi dengan Chef Dhifa dan Chef Ramos menjadi sorotan utama acara, melalui kurasi menu eksklusif serta sesi live cooking yang memberikan sentuhan kreatif dan inspiratif pada setiap hidangan.

“Perayaan anniversary ini menjadi momentum perjalanan dan komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman yang berbeda. Melalui kolaborasi dengan MasterChef Indonesia dan promosi kuliner tematik ini, kami ingin memberikan pengalaman yang baru dan berkesan bagi para tamu serta partner kami,” ujar Zainul Bahar, General Manager ibis Styles Serpong BSD City.

Bagian dari Program Loyalitas ALL - Accor Live Limitless

ibis Styles Serpong BSD City merupakan bagian dari ALL - Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup dari Accor. Member ALL dapat menikmati keuntungan eksklusif saat bersantap di hotel, termasuk 3x Reward Points untuk setiap transaksi.

Program ALL memberikan akses ke hadiah, layanan, serta pengalaman tak terbatas. Keanggotaan ALL mudah dan gratis, dan dapat dilakukan melalui situs resmi all.com. (RO/Z-10)