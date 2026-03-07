KEK ETKI Banten: Hub Edukasi dan Kesehatan Internasional di BSD City

Headline
PEMERINTAH menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten atau D-HUB SEZ sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jakarta Raya. Berlokasi di BSD City, kawasan seluas 60 hektare ini difokuskan pada empat sektor strategis: pendidikan, teknologi, industri kreatif, dan kesehatan.
Kepala BUPP KEK ETKI Banten, Lindawaty Chandra, menyatakan bahwa kehadiran kawasan ini bertujuan untuk membangun SDM unggul serta menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Salah satu nilai jual utama KEK ETKI Banten ialah lokasinya yang berada di dalam mega township BSD City. Kawasan ini memiliki aksesibilitas tinggi melalui jalur tol, KRL, hingga berbagai moda transportasi publik seperti Shuttle Bus BSD dan TransJakarta.
Dari sisi pasar, kawasan ini dikelilingi oleh sekitar 2,2 juta penduduk dalam radius 10 kilometer. Pertumbuhan populasi di area ini diprediksi akan mencapai 4,5 juta jiwa dalam tiga dekade mendatang, memberikan potensi pasar yang sangat besar bagi para investor dan penyedia layanan di dalam KEK.
KEK ETKI Banten menawarkan infrastruktur kelas dunia yang terbagi ke dalam beberapa zona utama:
Sejumlah institusi global telah resmi beroperasi di kawasan ini, termasuk Monash University, Binus University, Alpha IVF, hingga klinik spesialis internasional seperti Seoul Jakarta Plastic Surgery.
Investor di KEK ETKI Banten dapat menikmati berbagai insentif fiskal sesuai dengan PP No. 40/2021 dan PMK 237/2020. Selain itu, terdapat kemudahan nonfiskal di sektor kesehatan berdasarkan Permenkes No. 1/2023, yang dirancang untuk meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri.
Dengan ekosistem yang sudah mapan di BSD City, KEK ETKI Banten diprediksi akan mendorong pertumbuhan sektor properti yang lebih resilien berkat dukungan aktivitas ekonomi nyata di bidang teknologi dan kesehatan.
Apa itu KEK ETKI Banten?
KEK ETKI Banten adalah Kawasan Ekonomi Khusus yang berfokus pada sektor Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional yang berlokasi di BSD City.
Siapa pengelola KEK ETKI Banten?
Kawasan ini dikelola oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK ETKI Banten di bawah kepemimpinan Lindawaty Chandra.
Apa saja insentif yang didapat di KEK ETKI Banten?
Pelaku usaha mendapatkan fasilitas fiskal (pajak dan kepabeanan) serta fasilitas nonfiskal terkait perizinan khusus di bidang kesehatan dan pendidikan.
