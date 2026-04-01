BMKG Ingatkan Ancaman Hujan Lebat di Sulut hingga 3 April, Wilayah Bolmong Raya Paling Rawan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang diprakirakan masih mengancam sejumlah kabupaten dan kota hingga Jumat, 3 April 2026.
Koordinator Bidang Operasional Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Karina Husna, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, termasuk lonjakan akumulasi curah hujan harian di beberapa wilayah.
“Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, serta peningkatan akumulasi curah hujan harian,” kata Karina di Manado, Rabu (1/4).
BMKG menjelaskan, ancaman cuaca ekstrem di Sulawesi Utara dipicu kombinasi sejumlah faktor atmosfer dan laut. Anomali suhu permukaan laut di Laut Sulawesi yang berada pada kisaran minus 2 hingga plus 3,4 derajat Celsius dinilai berkontribusi pada penambahan massa uap air.
Tak hanya itu, nilai Southern Oscillation Index (SOI) sebesar +12,5 juga disebut mendorong peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, terutama Sulawesi Utara. Kondisi ini diperkuat oleh pengaruh Gelombang Rosby Ekuatorial yang meningkatkan labilitas atmosfer, sehingga mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif pemicu hujan lebat.
Untuk Rabu (1/4), BMKG memprakirakan potensi cuaca ekstrem terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Sementara pada Kamis (2/4), wilayah yang diprediksi masih berpotensi terdampak adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Adapun pada Jumat (3/4), potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan kembali mengintai Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dengan pola cuaca yang masih fluktuatif, warga di wilayah rawan diminta tidak mengabaikan peringatan dini dan mewaspadai dampak turunan seperti pohon tumbang, genangan, hingga gangguan aktivitas harian. (Ant/Z-10)
