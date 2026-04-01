Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 1 April 2026 :  Waspadai Cuaca Ekstrem di 34 Daerah dan Laut Pasang

Keterangan foto: Cuaca Gunung Slamet terpantau dari Gardu Pandang Gunung Malang, Kabupaten Pemalang cerah pada Rabu (1/4) pagi, namun sore-malam berpotensi cuaca ekstrem di sejumlah daerah lereng gunung tersebut (Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 1 April 2026, cuaca ekstrem kembali berpotensi terjadi di 34 daerah di Jawa Tengah. Selain itu, laut pasang (rob) di perairan utara sedikit menurun daripada sebelumnya, warga diminta waspada bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Cuaca di Jawa Tengah pada pagi-siang umumnya berawan. Kemudian pada sore-malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di Jawa Tengah. Adapun cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 34 daerah baik di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Pantura, Pansela maupun Jawa Tengah bagian tengah.

Gelombang tinggi di perairan utara Jawa Tengah mereda dan air laut pasang (rob) menurun dengan ketinggian maksimum 0,8 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB, namun warga di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati tetap diminta waspada terhadap banjir sebagai dampak rob tersebut.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 31 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem dan Banjir Rob

"Waspadai bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem pada sore-malam yang berpotensi di 34 daerah di Jawa Tengah," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N, Rabu (1/4).

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Arif, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan sejumlah daerah lainnya diguyur hujan ringan-sedang, lanjut Arif, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 24 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Daerah

Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila mengatakan bahwa gelombang tinggi dan air laut pasang (rob)di perairan utara Jawa Tengah sudah menurun dibanding sebelumnya, namun warga tetap waspada terhadap banjir karena cuaca ekstrem masih berlangsung.

"Ketinggian gelombang di perairan utara berkisar 0,5-1,25 meter cukup aman untuk kegiatan pelayaran, cuaca juga cerah dan berawan dan hanya hujan ringan pada sore-malam," ujarnya. (H-4)