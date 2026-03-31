Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 31 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem dan Banjir Rob 

Banjir rob kembali merendam Jalur Pantura di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada Senin (30/3) petang.(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 31 Maret 2026, masyarakat di 24 daerah diminta mewaspada cuaca ekstrem dan potensi banjir rob.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) cuaca pada pagi hari di Jawa Tengah umumnya berawan. Tapi pada siang dan sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di Jawa Tengah, cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 24 daerah di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya dan Jawa Tengah bagian tengah.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N mengatakan meskipun sedikit mereda dibandingkan sebelumnya, cuaca ekstrem masih berpotensi di 24 daerah di Jawa Tengah pada Selasa (31/3) ini, sehingga diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Arif, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Ungaran, Temanggung, Kajen, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

"Daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 60-95 persen," ujar Arif.

Adapun potensi gelombang tinggi mereda di perairan Jawa Tengah. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada air laut pasang (rob) dengan ketinggian maksimum 1 meter masih berlangsung di perairan utara pada pukul 16.00-19.00 WIB, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati.

"Waspadai banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, sebagai dampak dari masih berlangsungnya rob di perairan utara Jawa Tengah," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Wahyu Sri Mulyani.

Banjir akibat rob yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026 di daerah Pantai Utara atau Pantura Jawa. Banjir rob dapat mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam. (H-4)