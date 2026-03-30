Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 30 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem di 30 Daerah 

Ilustrasi cuaca berawan di Gunung Ungaran terlihat dari Jalan Alternatif Sumowono (Kabupaten Semarang)-Boja (Kabupaten Kendal).(Akhmad Safuan/MI via Google view)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 30 Maret 2026, masyarakat diminta mewaspadai cuaca ekstrem berpotensi di 30 daerah di Jawa Tengah. Selain itu, gelombang tinggi mereda tetapi air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara Jawa Tengah, sehingga diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir dan angin puting beliung.

Pada pagi umumnya cerah berawan dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di Jawa Tengah, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir masih berpotensi di 30 daerah.

Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah mereda dengan ketinggian berkisar 0,5-1,25 meter, namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian maksimum 1 meter pada pukul 15.00-19.00 WIB."Waspadai banjir di sejumlah daerah di Pantura sebagai dampak rob tersebut," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Lessy Andari.

Menurut Lessy Andari banjir akibat rob tersebut, tidak hanya merendam puluhan desa di sejumlah daerah di Pantura di Jawa Tengah seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati, tetapi juga mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di puluhan daerah di Jawa Tengah pada Senin (30/3) yakni di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Pantura, Jawa Tengah bagian tengah dan selatan.

"Diminta warga untuk tetap kewaspadai bencana hidrometeorologi akibat masih tingginya curah hujan bahkan cuaca ekstrem," ujar Farita Rachmawati Senin (30/3).

Adapun 30 daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, di antaranya Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan daerah lainnya berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, lanjut Farita Rachmawati, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 60-95 persen. (H-4)