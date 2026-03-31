Prakiraan Cuaca Rabu, 1 April 2026: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi atmosfer pada Rabu, 1 April 2026, sedang aktif dan berpotensi memicu cuaca signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Masyarakat diminta lebih waspada, terutama di daerah yang diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Sirkulasi Siklonik Picu Awan Hujan

BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan Barat dan Samudra Pasifik utara Papua. Kondisi ini membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Barat, Laut Natuna, hingga Papua.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Selasa, 31 Maret 2026: Jawa Barat dan Sulawesi Barat Siaga Hujan Lebat

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. BMKG juga mengidentifikasi zona konvergensi lain yang memanjang dari Aceh, Sumatra Barat, hingga Lampung, lalu berlanjut ke wilayah Jawa bagian utara sampai Banten. Pola serupa juga muncul di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua.

Situasi ini secara langsung meningkatkan pertumbuhan awan hujan, terutama di sekitar wilayah pertemuan angin tersebut.

Daerah dengan Potensi Hujan Lebat

BMKG menegaskan potensi hujan lebat perlu diwaspadai di wilayah Sumatra bagian barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Senin, 30 Maret 2026: Peringatan Dini Hujan Lebat di Banten, Jateng dan Maluku

Selain itu, beberapa kota besar juga diprediksi mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi. Wilayah seperti Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, hingga Samarinda dan Palangkaraya masuk dalam daftar yang perlu perhatian.

Surabaya juga disebut berpotensi mengalami hujan lebat, sementara Denpasar dan Kupang diprediksi mengalami kondisi serupa.

Hujan Disertai Petir dan Angin

Untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprediksi hujan disertai petir terjadi di Jayawijaya. Kota-kota seperti Makassar, Jayapura, dan Merauke juga berpotensi diguyur hujan.

Sementara itu, hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Palu, Mamuju, Gorontalo, Kendari, Ambon, Sorong, hingga Manokwari dan Nabire.

Kondisi ini menunjukkan distribusi hujan yang cukup merata, meskipun intensitasnya berbeda-beda di tiap daerah.

Imbauan untuk Tetap Siaga

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi. Aktivitas luar ruangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi cuaca, terutama di wilayah dengan potensi hujan lebat dan petir.

Situasi atmosfer yang dinamis seperti ini bukan hal baru, tetapi tetap berisiko jika diabaikan. Kesiapan jadi kunci, mulai dari antisipasi banjir, genangan, hingga gangguan transportasi akibat cuaca buruk.

Sumber: Youtube BMKG