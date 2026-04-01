Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 1 April 2026: Waspada Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 1 April 2026. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis, terutama potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di beberapa titik wilayah ibu kota.
Memasuki periode transisi musim, kondisi cuaca di Jakarta diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi hari, namun mengalami peningkatan pertumbuhan awan hujan saat memasuki siang dan sore hari.
|Wilayah
|Pagi
|Siang/Sore
|Malam
|Jakarta Barat
|Cerah Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan
|Jakarta Pusat
|Cerah Berawan
|Berawan Tebal
|Berawan
|Jakarta Selatan
|Cerah Berawan
|Hujan Petir
|Hujan Ringan
|Jakarta Timur
|Cerah Berawan
|Hujan Petir
|Berawan
|Jakarta Utara
|Cerah Berawan
|Berawan
|Cerah Berawan
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan
|Cerah Berawan
|Cerah Berawan
Suhu udara di wilayah DKI Jakarta pada 1 April 2026 diperkirakan berada pada rentang 24 hingga 33 derajat Celsius. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cenderung memiliki suhu maksimal yang lebih tinggi sebelum turunnya hujan.
Tingkat kelembapan udara diprediksi berkisar antara 70 hingga 95 persen. Tingginya kelembapan ini memicu kondisi "gerah" atau muggy di pagi hari sebelum awan konvektif terbentuk sempurna.
Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan Timur, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan mulai siang hari. Para pengendara sepeda motor diimbau tidak berteduh di bawah jembatan layang (underpass) atau pohon besar demi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.
Pantau terus pembaruan informasi cuaca secara real-time melalui aplikasi resmi BMKG atau kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi genangan air di titik-titik rawan.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode 1 April 2026.
BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan Barat dan Samudra Pasifik utara Papua. Kondisi ini membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di sejumlah wilayah
Hasil pemantauan BMKG menunjukkan bahwa gelombang atmosfer tropis terpantau berada di fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh terbentuknya tiga titik sirkulasi siklonik yang tersebar dari utara hingga timur wilayah Nusantara, memicu pertumbuhan awan hujan
Aktivitas sirkulasi siklonik di sejumlah perairan Indonesia meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode 1 April 2026.
BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di perairan utara Kalimantan Barat dan Samudra Pasifik utara Papua. Kondisi ini membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) di sejumlah wilayah
Hasil pemantauan BMKG menunjukkan bahwa gelombang atmosfer tropis terpantau berada di fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
