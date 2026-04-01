Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 1 April 2026: Waspada Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim

Ilustrasi--Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 1 April 2026. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis, terutama potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di beberapa titik wilayah ibu kota.

Memasuki periode transisi musim, kondisi cuaca di Jakarta diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi hari, namun mengalami peningkatan pertumbuhan awan hujan saat memasuki siang dan sore hari.

Detail Prakiraan Cuaca Per Wilayah

Wilayah Pagi Siang/Sore Malam Jakarta Barat Cerah Berawan Hujan Ringan Berawan Jakarta Pusat Cerah Berawan Berawan Tebal Berawan Jakarta Selatan Cerah Berawan Hujan Petir Hujan Ringan Jakarta Timur Cerah Berawan Hujan Petir Berawan Jakarta Utara Cerah Berawan Berawan Cerah Berawan Kepulauan Seribu Hujan Ringan Cerah Berawan Cerah Berawan

Peringatan Dini BMKG:

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada durasi singkat antara siang hingga menjelang malam hari."

Analisis Suhu dan Kelembapan

Suhu udara di wilayah DKI Jakarta pada 1 April 2026 diperkirakan berada pada rentang 24 hingga 33 derajat Celsius. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cenderung memiliki suhu maksimal yang lebih tinggi sebelum turunnya hujan.

Tingkat kelembapan udara diprediksi berkisar antara 70 hingga 95 persen. Tingginya kelembapan ini memicu kondisi "gerah" atau muggy di pagi hari sebelum awan konvektif terbentuk sempurna.

Rekomendasi untuk Warga

Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan Timur, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan mulai siang hari. Para pengendara sepeda motor diimbau tidak berteduh di bawah jembatan layang (underpass) atau pohon besar demi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Pantau terus pembaruan informasi cuaca secara real-time melalui aplikasi resmi BMKG atau kanal informasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi genangan air di titik-titik rawan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.