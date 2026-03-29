Strategi Orangtua Hadapi Anak Tantrum saat Dilarang Pakai Gawai

ANAK yang terbiasa mengandalkan gawai dalam kehidupan sehari-hari berisiko menunjukkan reaksi emosional berlebihan (tantrum) saat penggunaannya dibatasi oleh orangtua.

Tidak sedikit, anak harus menangis hingga tersedu-sedu ketika terdapat larangan dalam menggunakan gawai. Ini menandakan ketergantungan yang mulai terbentuk sejak dini.

Pakar perkembangan anak, remaja, dan pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Novi Poespita Candra, Minggu (29/3), mengatakan bahwa aktivitas yang melibatkan fisik dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

"Ajak anak memiliki beragam aktivitas, mulai dari fisik, seni, sosial, hingga spiritual," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan anak dalam aktivitas sehari-hari yang aktif dapat mengalihkan perhatian mereka dari gawai, sekaligus mendorong perkembangan sosial dan interaksi dengan lingkungan sekitar.

Selain itu, orangtua perlu memiliki keteguhan dalam pengasuhan dan tidak menjadikan gawai sebagai alat untuk menenangkan anak, terutama saat mengalami tantrum.

Pemerintah mengatur batasan penggunaan gawai bagi anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

"Tidak mengenalkan gadget sampai umur 13 tahun. Kalau sudah telanjur kenal, atur penggunaannya," kata Novi.

Ia juga menekankan bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh contoh dari orangtua. Karena itu, orangtua diharapkan dapat menjadi teladan dalam penggunaan gawai.

"Anak berkembang dengan meniru. Orangtua harus menjadi role model, misalnya tidak memegang ponsel saat berinteraksi, serta mengajak anak melakukan berbagai aktivitas bersama," tuturnya. (Ant/I-2)