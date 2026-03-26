7 Cara Ampuh Netralisir Kolesterol Jahat Pascalebaran Menurut Ahli Gizi

MASA libur Lebaran Idul Fitri sering kali menjadi ajang "balas dendam" kuliner yang berisiko meningkatkan kadar kolesterol dan lemak dalam tubuh. Menghadapi fenomena ini, ahli gizi dari Kalimantan Timur, Fitriyah Noor Aini Abdullah, membagikan strategi jitu untuk mengembalikan kebugaran tubuh, terutama saat memasuki musim halalbihalal di hari kerja.
Berikut adalah 7 langkah praktis untuk menetralisir efek buruk makanan bersantan dan menjaga tubuh tetap prima:
Langkah utama untuk memulihkan metabolisme adalah dengan kembali ke komposisi makanan seimbang. Pastikan dalam satu piring terdapat porsi karbohidrat yang setara dengan porsi sayur dan buah. Serat dari sayuran berperan vital untuk memecah partikel kolesterol jahat yang menumpuk akibat hidangan khas Lebaran.
Sesuai aturan Kementerian Kesehatan, tubuh memiliki batas toleransi harian. Pastikan Anda tidak mengonsumsi lebih dari:
Undangan makan bersama di kantor atau kerabat sering kali sulit dihindari. Siasati dengan makan dalam porsi kecil namun frekuensi teratur. Fokuslah pada sayuran dan minimalkan asupan karbohidrat saat berada di acara tersebut.
Fitriyah memberikan peringatan keras terhadap kebiasaan ini. Minum teh sesaat setelah makan dapat menghambat penyerapan protein oleh tubuh dan dalam jangka panjang berisiko memicu penyakit anemia.
Sebagai sumber protein hewani, ikan gabus sangat direkomendasikan. Kandungan albumin yang tinggi pada ikan ini sangat efektif untuk membantu perbaikan jaringan tubuh yang mungkin terganggu akibat pola makan tidak sehat selama libur panjang.
Kesehatan dimulai dari dapur rumah. Pastikan minyak goreng yang digunakan untuk mengolah makanan tidak dipakai berulang lebih dari tiga kali. Minyak yang digunakan berkali-kali mengandung lemak trans yang berbahaya bagi jantung.
Jangan biarkan tubuh kekurangan cairan. Pemenuhan hidrasi minimal delapan gelas air putih sehari adalah kunci untuk membantu proses detoksifikasi alami tubuh dan menjaga konsentrasi saat kembali bekerja.
Kesimpulan: Kombinasi antara pola makan bergizi seimbang, pembatasan asupan zat adiktif (gula/garam), dan aktivitas fisik yang konsisten adalah kunci utama untuk menetralisir efek buruk makanan berlemak pasca-Lebaran. (Z-10)
