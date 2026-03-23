KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan mulai dari pekan ke-9 sampai pekan ke-11 atau terakhir per 18 Maret.
"Tren kasus campak pada pekan ke-10 sebanyak 1.023 kasus, pada pekan-8 turun menjadi 607 kasus dan pekan ke-11 menjadi 74 kasus saja," kata Aji saat dihubungi, Senin (23/2).
Penurunan kasus campak tersebut juga diikuti dengan penurunan suspek. Pada pekan ke-9 terdapat 1.314 suspek, pekan ke-10 ada 829 suspek, dan pada pekan ke-11 hanya 112 suspek.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga menyebut hingga pertengahan Maret 2026, tercatat total ada 13.046 suspek penyakit campak dengan 10.301 kasus terkonfirmasi dan 8 kematian.
Selain itu, terdapat 54 kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di 37 kabupaten/kota di 13 provinsi. Meskipun tren kasus mulai mengalami penurunan pada akhir Februari 2026, kewaspadaan masyarakat tetap penting untuk mencegah penularan yang lebih luas. (H-3)
