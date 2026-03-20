Iftar untuk RS Asy-Syifa, Gaza, Hingga 350 Titik Edukasi Palestina

Ilustrasi(Dok KOLAK)

RAMADAN kali ini Adara kembali menyalurkan bantuan ke berbagai wilayah di Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Tahun ini bantuan Sahabat Adara disalurkan dalam bentuk iftar, kebutuhan pokok, hadiah hari raya, dan air bersih yang turut didistribusikan kepada para tenaga kesehatan dan pasien di RS Asy-Syifa, Kota Gaza, Palestina. Sebanyak 2.250 porsi telah dibagikan pada Senin (23/2). Tak hanya itu, bantuan lainnya terus Adara gulirkan hingga hari raya Idul Fitri melalui program KOLAK (Kolaborasi Kebaikan) Ramadhan Adara.

“Terima kasih kepada seluruh Sahabat Adara atas kepercayaan ini. Semoga dengan donasi makanan berbuka ini, kita mendapatkan pahala berpuasa orang-orang yang sedang berjuang di negeri yang diberkahi,” ujar Latifah Hariawati selaku Direktur Program dan Penyaluran Adara Relief Internasional, Jumat (20/3).

Semarak edukasi Palestina dan Baitul Maqdis kembali digalakkan Adara. Tahun ini, lebih dari 350 titik edukasi dengan hampir 60.000 peserta menjadi amplifikasi edukasi Adara.

“Alhamdulillah, Adara sudah menyelesaikan program edukasi KOLAK Ramadhan. Edukasi yang dilakukan merupakan bentuk sosialisasi kondisi Palestina saat ini untuk memahamkan hakikat dan pentingnya Palestina bagi umat Islam. Tanpa adanya edukasi, dikhawatirkan perjuangan ini tidak utuh, belum mencakup keseluruhan aspek, baik sejarah maupun akidah Al-Aqsa. Semoga edukasi ini dapat menambah wawasan umat Islam terhadap edukasi Palestina,” kata Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani. (E-4)