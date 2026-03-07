Langgar Gencatan Senjata, Serangan Israel di Khan Younis Tewaskan Warga Sipil

Headline
ESKALASI kekerasan kembali mengguncang Jalur Gaza bagian selatan pada Sabtu (7/3). Sebuah serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di Khan Younis dilaporkan menewaskan seorang pria Palestina dan menyebabkan seorang anak dalam kondisi kritis.
Insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya berlaku sejak 11 Oktober lalu. Berdasarkan laporan lapangan, militer Israel terus meluncurkan serangan udara, tembakan artileri, hingga bombardemen dari kapal perang di berbagai titik strategis di wilayah kantong tersebut.
Militer Israel dilaporkan melakukan operasi terkoordinasi yang menyasar beberapa wilayah sekaligus. Di Gaza Timur, jet tempur menembakkan rudal ke beberapa lokasi di lingkungan Tuffah. Angkatan Laut Israel melepaskan tembakan senapan mesin berat dan artileri ke arah pesisir pantai di Kota Gaza. Tentara Israel juga menembakkan artileri intermiten terus menghujam wilayah barat laut secara berkala.
Di Khan Younis sendiri, situasi dilaporkan mencekam saat jet tempur menyerang wilayah timur kota, bersamaan dengan gempuran dari unit angkatan laut dan artileri darat.
Pelanggaran gencatan senjata ini telah memicu krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Data terbaru menunjukkan jumlah korban jiwa sejak dimulainya kesepakatan gencatan senjata telah melonjak drastis.Hingga saat ini, tercatat 636 warga Palestina tewas dan 1.704 luka-luka oleh serangan Israel.
Angka kematian akibat agresi militer Israel di Jalur Gaza terus melonjak drastis hingga menyentuh angka yang memilukan. Berdasarkan data terbaru dari sumber medis pada Sabtu (7/3), total warga sipil yang tewas sejak awal konflik pada 7 Oktober 2023 kini telah melampaui angka 72.120 jiwa.
Laporan medis tersebut merinci bahwa mayoritas korban serangan Israel adalah kelompok paling rentan, yakni perempuan dan anak-anak.
Ayah dan anak tewas akibat drone Israel di Khan Younis. Total 72.123 warga Gaza gugur sejak 2023 di tengah blokade Rafah dan pengalihan isu perang AS terhadap Iran.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali Mohamed, di Kantor Pusat Baznas, Jakarta.
Investigasi Al Jazeera mengungkap dugaan penggunaan bom termobarik dan amunisi tritonal oleh Israel di Gaza. Sebanyak 2.842 warga Palestina dilaporkan hilang sejak 2023.
PBB menyatakan kengerian atas tewasnya 477 warga sipil Gaza meski gencatan senjata berlaku sejak 2025. Serangan drone dan hipotermia jadi ancaman baru.
Pemerintah Sudan akan membahas usulan gencatan senjata dari AS di tengah konflik militer-RSF yang menewaskan puluhan ribu orang dan memicu krisis kemanusiaan.
Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin dilaporkan ke ICC atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang di Palestina.
Pep Guardiola tegaskan komitmen suarakan korban konflik global, mulai dari Palestina, Ukraina, hingga Sudan. Ia sebut kekerasan massal sebagai masalah bersama umat manusia.
Afrika Selatan usir utusan Israel Ariel Seidman atas tuduhan penghinaan kedaulatan. Israel membalas dengan mengusir diplomat Afsel Shaun Byneveldt dalam 72 jam.
Kejaksaan Istanbul keluarkan surat penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan 36 pejabat lainnya atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
PENGADILAN rakyat internasional yang meneliti konflik di Gaza menyatakan Israel bersalah telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina
