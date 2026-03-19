Menag: Jangan Ada Jarak Meski Ada Perbedaan Lebaran

MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam tetap menjaga persatuan meski terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Imbauan itu disampaikan dalam konferensi pers usai sidang isbat, Kamis, 19 Maret 2026.
Menag menegaskan perbedaan yang muncul tidak seharusnya menimbulkan jarak di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan kebersamaan sebagai sesama warga bangsa.
“Dan kepada mereka yang berbeda dengan keputusan pemerintah atau ketetapan sidang isbat ini ya, jangan ada jarak antara kita satu sama lain,” kata Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam konpers sidang isbat, Kamis, 19 Maret 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh umat Islam tetap berada dalam satu kesatuan, meski terdapat perbedaan dalam menentukan hari raya.
“Teman-teman kita itu adalah sebagai sesama warga bangsa, sesama umat Islam Jangan karena perbedaan itu membuat kita berjarak satu sama lain,” tambahnya.
Menag menambahkan, menjaga harmoni menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan ulama dalam menyikapi persoalan keagamaan.
“Ini tentu bukan hanya tugasnya Umara Tetapi juga adalah ulama Dan disini kita melihat bagaimana ulama dan umara Duduk bersilaturahim Memecahkan persoalan-persoalan keagama’an Dan kebangsaan ini,” ujar Menag.
Ia menilai sidang isbat menjadi ruang musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak dalam menentukan awal bulan Hijriah sekaligus menjaga persatuan umat.
Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah digelar pada hari ini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi dan ilmu falak, hingga sejumlah instansi terkait. Berdasarkan hasil hisab dan rukyat yang dilakukan di berbagai titik pemantauan di Indonesia, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. (H-2)
