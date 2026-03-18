Membedah Tiga Jalur Menuju Kecanduan Judi Online Menurut Pakar Psikiatri

PRAKTIK judi online kini bukan sekadar fenomena sosial, melainkan masalah kesehatan mental serius yang masuk dalam kategori adiksi perilaku. Psikiater Subspesialis Psikiatri Adiksi, Dr. dr. Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ(K), mengungkapkan bahwa terdapat tiga pola atau pathway yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam kecanduan judi.

Kristiana menjelaskan bahwa motivasi setiap orang memulai perjudian sangat beragam, mulai dari sekadar iseng, tekanan lingkungan, hingga dorongan karakter pribadi.

1. Jalur Aksesibilitas Tanpa Genetik Adiksi

Pola pertama melibatkan individu yang mencoba judi online karena faktor penasaran, memiliki uang, dan mendapatkan akses. Namun, kelompok ini biasanya tidak berkembang menjadi pecandu.

“Orang yang memang tidak ada secara genetik untuk mengalami suatu kecanduan judi. Misalnya dia bermain judi online secara iseng-iseng, punya akses dan uang, dia tidak akan berakhir ke kecanduan. Karakternya juga tidak impulsif,” kata Kristiana.

Menurut Kepala Departemen Psikiatri RSCM tersebut, kelompok ini memiliki kontrol diri yang baik dan akan berhenti dengan sendirinya ketika merasa sudah cukup atau mengalami kerugian.

2. Jalur Masalah Mental dan Emosional

Pola kedua menyasar individu yang memiliki kerentanan kesehatan mental. Mereka yang mengalami depresi, mudah cemas, atau mudah menyerah sering kali menjadikan judi sebagai pelarian dari masalah hidup.

Kondisi psikologis yang tidak stabil ini membuat mereka sangat berisiko tinggi terjerumus ke dalam lingkaran setan kecanduan.

3. Jalur Karakter Impulsif dan Risiko Tinggi

Pola ketiga adalah yang paling mengkhawatirkan. Jalur ini melibatkan individu dengan karakter impulsif yang secara alami tertarik pada perilaku berisiko tinggi atau melanggar norma. Kelompok ini menyukai hasil instan yang ditawarkan oleh perjudian.

“Yang pathway pertama itu biasanya mereka tidak datang ke tempat kita karena akan sembuh atau berhenti sendiri, misalnya ‘aku sudah kalah banyak nih, waktunya aku berhenti’. Yang akan datang ke tempat kesehatan yang *pathway* dua dan tiga,” tutur Kristiana.

Perubahan Status Medis: Adiksi Non-Zat

Kristiana menekankan bahwa sejak 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengategorikan perjudian (gambling) dan gim (gaming) sebagai bentuk kecanduan non-zat. Hal ini menegaskan bahwa dampak judi pada otak serupa dengan ketergantungan narkotika.

Masalah menjadi semakin pelik ketika individu yang awalnya hanya iseng, ternyata memiliki karakteristik senang pada hal-hal instan.

“Ketika dia berkaitan dengan judi online yang tadinya iseng-iseng, kemudian berakhir ke suatu kecanduan karena memang karakteristiknya itu senang sesuatu yang instan dan yang impulsif, akhirnya memang bermasalah,” imbuh Kristiana.

Penanganan medis bagi pasien di pola ketiga dinilai paling sulit karena berkaitan erat dengan struktur kepribadian dan kontrol impuls yang lemah. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap motif seseorang berjudi menjadi kunci dalam menentukan langkah terapi yang tepat. (Ant/Z-1)