Surya Paloh Jalani Terapi Stem Cell di Celltech RSPPN

Surya Paloh menjalani terapi stem cell di Celltech Stem Cell Centre RSPPN Soedirman.(MI/HO)

TOKOH nasional Surya Paloh memilih Celltech Stem Cell Centre sebagai tempat untuk menjalani tindakan preventive melalui terapi stem cell pada Rabu, 4 Maret 2026, di Celltech Stem Cell Centre, RSPPN Soedirman, Jakarta. Pilihan ini menjadi bentuk kepercayaan terhadap layanan stem cell berstandar tinggi yang kini tersedia di Indonesia dengan dukungan teknologi modern, sistem yang terpercaya, serta penanganan langsung oleh pakar stem cell kelas dunia.

Menurut pendiri Celltech Stem Cell Centre Deby Vinski, alasan utama Surya Paloh memilih Stem Cell Celltech ialah faktor ahli yang melakukan tindakan tersebut. Penanganan langsung Deby Vinski yang dikenal sebagai pakar stem cell dunia menjadi nilai tersendiri.

Reputasi, pengalaman, serta kapasitas keilmuan Deby di bidang stem cell tidak diragukan lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran Deby memberikan keyakinan kuat bahwa pelayanan yang diberikan berada pada standar terbaik dan ketelitian serta mengutamakan keselamatan pasien.

Menurut Deby, pilihan Ketua Nasdem itu juga mencerminkan kebanggaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadirkan layanan kesehatan maju yang mampu bersaing di tingkat global. "Dengan hadirnya fasilitas dan tenaga ahli berkualitas tinggi di dalam negeri, masyarakat Indonesia kini tidak harus pergi jauh ke luar negeri untuk memperoleh tindakan stem cell yang profesional dan terpercaya," ujar Deby dalam keterangan resmi, Jumat (13/3).

Deby memaparkan bahwa langkah itu sekaligus menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan sektor medical tourism. Ketika layanan unggulan seperti stem cell therapy dapat dilakukan di tanah air dengan kualitas tinggi, hal ini bukan hanya memberikan kemudahan bagi pasien, tetapi juga berkontribusi positif terhadap devisa negara serta memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi layanan kesehatan modern yang semakin diperhitungkan.

Deby bersama Kepala RSPPN dr Sunaryo SpOT melakukan terapi presisi untuk tulang belakang maupun lutut atau knee rejuvenation. Terapi dinilai cukup nyaman dan semua tindakan dapat dilihat lewat monitor.

Selesai terapi, Surya Paloh menyatakan tubuhnya segar bugar. "Tokoh politik dan pemilik media tersebut tersenyum dan tampak makin bugar serta siap beraktivitas kembali," kata Deby. (I-2)