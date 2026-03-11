Time is Muscle, Kecepatan Bisa Bedakan Hidup dan Mati Pasien Nyeri Dada

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KECEPATAN penanganan menjadi faktor penentu hidup dan mati bagi pasien yang mengalami serangan jantung. Menyadari hal tersebut, Siloam Hospitals Bali resmi meluncurkan program Chest Pain Ready Hospital di Icon Mall Bali pada 28 Februari 2026.
Program ini didesain khusus untuk menciptakan jalur penanganan medis yang terintegrasi, cepat, dan terukur bagi siapa pun yang mengalami keluhan nyeri dada.
Dalam dunia medis jantung, berlaku prinsip Time is Muscle. Setiap menit keterlambatan dalam menangani sumbatan pembuluh darah berarti semakin banyak otot jantung yang mengalami kerusakan permanen.
Program Chest Pain Ready hadir untuk memangkas birokrasi medis dan mempercepat prosedur diagnosis sejak pasien tiba di rumah sakit.
Salah satu standar utama yang diterapkan dalam program ini adalah target door-to-balloon time maksimal 90 menit.
Standar internasional ini menetapkan bahwa sejak pasien dengan serangan jantung masuk melalui pintu rumah sakit hingga tindakan intervensi pembukaan sumbatan pembuluh darah dilakukan, waktu yang dihabiskan tidak boleh lebih dari satu setengah jam.
Direktur Siloam Hospitals Bali, dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur dan tenaga medis telah disiapkan untuk menjalankan protokol ketat ini demi menjamin keselamatan pasien.
"Kami memastikan sistem yang dijalankan adalah sistem yang aman bagi pasien. Patient safety adalah yang utama," tegas Ni Gusti Ayu Putri Mayuni dalam acara peluncuran tersebut.
Selain respons cepat pada penanganan kegawatdaruratan, program ini juga didukung oleh fasilitas medis lanjutan yang komprehensif.
Untuk kasus yang membutuhkan tindakan lebih jauh, rumah sakit menyediakan layanan bedah bypass dengan teknik minimal invasive yang menggunakan sayatan kecil, sehingga pasien dapat pulih lebih cepat.
Tersedia pula penanganan khusus untuk aritmia atau gangguan irama jantung melalui prosedur ablasi.
Langkah ini penting dilakukan untuk menstabilkan kelistrikan jantung dan mencegah risiko komplikasi jangka panjang seperti stroke atau gagal jantung yang sering kali berawal dari gejala nyeri dada yang tidak tertangani dengan tepat.
Melalui standarisasi program Chest Pain Ready, Siloam Hospitals Bali berkomitmen memberikan jaminan layanan bagi masyarakat dan wisatawan di Bali agar mendapatkan penanganan jantung yang sigap, tepat sasaran, dan sesuai dengan protokol kesehatan global. (Z-1)
Di Indonesia usia kanker paru 10 tahun lebih muda dibandingkan di luar negeri. Angkanya juga meningkat terutama pada perempuan yang tidak merokok dan usia muda
Secara umum sayuran berdaun memang jarang disajikan pada menu rumah sakit karena selain alasan praktis seperti penyimpanan dan pengolahan, juga sayuran berdaun cenderung tinggi purin.
Primaya Hospital Bekasi Timur berupaya menerapkan standar mutu dan keselamatan pasien sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
PERKEMBANGAN teknologi pencitraan medis membawa perubahan signifikan dalam dunia diagnosis penyakit.
Penelitian ini menjadi penting karena memberikan bukti lokal khusus Indonesia yang selama ini belum tersedia, dan memperkuat data global mengenai efektivitas dan keamanan terapi IDegAsp.
Batuk pada kasus PJB memiliki mekanisme yang berbeda dengan batuk akibat virus atau bakteri pada umumnya.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Serangan jantung umumnya disebabkan oleh masalah mekanik pada pembuluh darah, sementara kematian jantung mendadak lebih berkaitan dengan sistem kelistrikan organ tersebut.
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan penyakit jantung adalah keterlambatan diagnosis.
Kebocoran aliran darah pada jantung dapat memicu tekanan tinggi pada paru yang berujung pada kondisi fatal yang disebut Sindrom Eisenmenger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved