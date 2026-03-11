Kanker Ginjal pada Anak: Penyebab, Gejala, dan Peluang Sembuh 2026

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KANKER ginjal tidak hanya menyerang orang dewasa. Di kalangan medis, dikenal istilah Tumor Wilms atau nefroblastoma, sebuah keganasan yang menyerang organ ginjal dan paling sering ditemukan pada anak usia di bawah 5 tahun. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tahun 2026, meskipun termasuk penyakit serius, peluang kesembuhan pasien kanker ginjal anak bisa mencapai 80-90 persen jika ditemukan pada stadium awal.
Tumor Wilms adalah jenis kanker ginjal primer yang berasal dari sel-sel embrional ginjal. Nama ini diambil dari Max Wilms, seorang dokter asal Jerman yang pertama kali mendeskripsikan penyakit ini. Kanker ini tumbuh dengan cepat dan sering kali membentuk massa yang cukup besar sebelum akhirnya terdeteksi oleh orang tua.
Hingga saat ini, penyebab pasti mutasi genetik pada Tumor Wilms belum diketahui secara absolut. Namun, para ahli mengidentifikasi beberapa faktor risiko utama:
Secara medis, Tumor Wilms sulit dicegah karena berkaitan dengan perkembangan sel saat janin atau mutasi genetik acak. Langkah terbaik bukanlah pencegahan primer, melainkan deteksi dini agar tumor tidak menyebar ke paru-paru atau hati.
Gejala kanker ginjal pada anak sering kali samar dan menyerupai keluhan ringan. Berikut adalah tanda-tanda yang harus segera dikonsultasikan ke dokter:
Pengobatan kanker anak memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di tahun 2026, estimasi biaya medis di Indonesia adalah sebagai berikut:
|Jenis Tindakan
|Estimasi Biaya (Mandiri)
|Operasi Nefrektomi
|Mata Uang Rupiah 45.000.000 - 90.000.000
|Kemoterapi (per siklus)
|Mata Uang Rupiah 5.000.000 - 15.000.000
|CT Scan / MRI
|Mata Uang Rupiah 3.000.000 - 7.000.000
Kabar baiknya, pengobatan kanker ginjal anak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol Formularium Nasional (Fornas) 2026.
Kanker ginjal pada anak adalah kondisi medis darurat namun memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi jika ditangani lebih awal. Peran orang tua dalam melakukan pengecekan mandiri pada perut anak sangat krusial. Jika menemukan benjolan yang tidak biasa, jangan menunda untuk melakukan pemeriksaan USG ke dokter spesialis anak.
Untuk deteksi dini, cobalah teknik "Palpasi Lembut" setiap kali memandikan anak. Raba area perut di bawah tulang rusuk. Jika terasa ada massa keras yang menetap, segera lakukan konsultasi medis.
Dokter spesialis anak ungkap peluang kesembuhan kanker ginjal anak capai 90% dengan deteksi dini. Kenali gejala Tumor Wilms dan cara penanganannya di sini.
Kondisi tubuh yang kuat sangat diperlukan agar anak mampu menghadapi berbagai efek samping akibat kemoterapi.
PIKOTARO mengaku bahwa inspirasi lagu ini lahir langsung dari interaksinya dengan anak-anak pejuang kanker.
The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel berkolaborasi dengan The Sanur KEK Kesehatan memperingati Hari Kanker Sedunia 2026 bersama anak-anak Yayasan Anak Kanker Indonesia.
Investigasi 14 lembaga penyiaran publik mengungkap seorang donor sperma di Eropa telah menghasilkan setidaknya 197 anak yang berisiko tinggi kanker akibat mutasi gen TP53.
Dokter spesialis anak ungkap peluang kesembuhan kanker ginjal anak capai 90% dengan deteksi dini. Kenali gejala Tumor Wilms dan cara penanganannya di sini.
Salah satu jenis kanker ginjal yang paling sering terjadi pada anak adalah tumor Wilms atau nephroblastoma.
Kenali tanda kanker ginjal pada anak sejak dini. Waspadai perut membesar, demam, dan kencing berdarah. Peluang sembuh capai 90% dengan deteksi tepat.
Kenali ciri nyeri pinggang yang menjadi tanda kanker ginjal. Dokter peringatkan nyeri di satu sisi yang tak hilang saat istirahat wajib diwaspadai.
Peneliti Fox Chase Cancer Center memprediksi kasus kanker ginjal global bisa meningkat dua kali lipat dalam 25 tahun. Faktor risiko utama termasuk obesitas, merokok, dan hipertensi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved