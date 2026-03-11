Perbedaan Kanker Ginjal Anak vs Dewasa: Gejala, Penyebab & Peluang Sembuh

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KANKER ginjal sering kali dianggap sebagai penyakit yang hanya menyerang orang dewasa. Namun, secara medis, karakteristik kanker ginjal anak dan dewasa memiliki perbedaan yang sangat kontras, mulai dari perkembangan sel, jenis kanker, hingga faktor pemicunya.
Dokter spesialis anak subspesialis hemato onkologi dari RS Hasan Sadikin Bandung, Nur Melani menjelaskan bahwa perbedaan kanker ginjal anak dan dewasa ini sangat krusial untuk dipahami agar penanganan medis yang diberikan bisa tepat sasaran.
Pada anak-anak, kanker ginjal biasanya terjadi karena adanya gangguan perkembangan sel yang bersifat genetik. "Biasanya terjadi pada awal kehidupan dan tidak berkaitan dengan pola atau gaya hidup tertentu," jelas dr. Nur dalam diskusi bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Kanker anak terjadi ketika sel yang masih berkembang mengalami kegagalan dalam proses maturasi atau pematangan. Hal ini berbeda dengan orang dewasa, di mana kanker menyerang sel yang sudah matang sepenuhnya akibat akumulasi kerusakan sel selama bertahun-tahun.
Secara medis, jenis kanker ginjal yang ditemukan pada kedua kelompok usia ini memiliki nama dan sifat yang berbeda:
Statistik Kanker Ginjal Anak:
Kabar baiknya, meskipun kanker ginjal anak masuk dalam kategori kanker langka (rare cancer), peluang kesembuhannya sangat tinggi. Jika mendapatkan diagnosa dini dan penanganan yang tepat, angka kesembuhan pasien anak bisa mencapai 80 hingga 90 persen pada lima tahun pertama.
Dr. Nur menegaskan bahwa tidak ada pergeseran usia pada kanker anak karena prosesnya yang berkaitan dengan perkembangan sel janin atau bayi, bukan karena faktor nutrisi atau lingkungan yang terpapar dalam waktu singkat.
Meskipun kanker ginjal anak didominasi faktor genetik, dr. Nur tetap menekankan pentingnya pola hidup sehat untuk menjaga fungsi ginjal secara keseluruhan dan mengurangi tingkat keparahan penyakit. Orang tua diimbau untuk membatasi konsumsi anak terhadap:
Edukasi mengenai perbedaan karakteristik ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan orang tua untuk melakukan deteksi dini, terutama jika terdapat riwayat kelainan genetik kanker dalam keluarga.
Dokter spesialis anak ungkap peluang kesembuhan kanker ginjal anak capai 90% dengan deteksi dini. Kenali gejala Tumor Wilms dan cara penanganannya di sini.
Kanker ginjal bisa menyerang anak, terutama jenis Tumor Wilms. Kenali gejala benjolan perut, penyebab genetik, dan panduan deteksi dini di rumah.
Dokter spesialis anak ungkap peluang kesembuhan kanker ginjal anak capai 90% dengan deteksi dini. Kenali gejala Tumor Wilms dan cara penanganannya di sini.
Kanker ginjal bisa menyerang anak, terutama jenis Tumor Wilms. Kenali gejala benjolan perut, penyebab genetik, dan panduan deteksi dini di rumah.
Kenali tanda kanker ginjal pada anak sejak dini. Waspadai perut membesar, demam, dan kencing berdarah. Peluang sembuh capai 90% dengan deteksi tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved