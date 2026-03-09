FKBI Minta tak Ada Peserta JKN Ditolak selama Libur Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FORUM Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengingatkan agar pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan optimal selama periode mudik dan libur Lebaran 2026.
Ketua FKBI Tulus Abadi menilai momentum mudik merupakan peristiwa rutin tahunan. Meski demikian, ia menegaskan potensi kondisi darurat selama arus mudik tetap harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan, kepolisian hingga dukungan teknologi.
"Pertama bahwa ini momen yang reguler. Sehingga saya kira pemangku kepentingan dan masyarakat sudah terbiasa untuk hal-hal yang reguler ini. Namun ingat memang kalau kita pahami bahwa kondisi parah itu fenomena yang extraordinary atau momentum, sehingga perlu upaya-upaya ekstra dari semua pihak. Baik dari instansi kesehatan, kepolisian, teknologi dan lain-lain," kata Tulus dalam konferensi pers di Gedung BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/3).
Dalam kesempatan tersebut, Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Menurutnya, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan penanganan medis meskipun terdapat persoalan administrasi kepesertaan.
"Jangan sampai di lapangan ada berita lagi terkait peserta yang ditolak pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun faskes lainnya terkait administratif. Artinya rumah sakit juga tidak boleh menolak itu walaupun ada persoalan administratif kesehatan," ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi posko kesehatan di jalur mudik agar tidak hanya memberikan layanan medis dasar, tetapi juga membantu pemudik menjaga kondisi fisik dan mental selama perjalanan.
Tulus juga mengingatkan pentingnya mitigasi kelelahan pengemudi yang kerap menjadi penyebab kecelakaan selama mudik, terutama di wilayah Jawa Tengah yang menjadi titik perjalanan panjang bagi banyak pemudik.
"Di dalam posko ini memang harapan saya bukan semata Business as usual dalam arti mungkin cek kesehatan dan semacam itu saya kira hal yang berdasar. Tapi mungkin di bisnis kesehatan juga bisa menopang atau memasok dengan pelayanan-pelayanan yang plus," katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama mengawal arus mudik agar berjalan aman, nyaman, dan humanis, sekaligus memastikan peserta JKN tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal selama libur Lebaran. (H-2)
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 5–14 tahun sebesar 26,8% dan pada usia 15–24 tahun sebesar 32%.
Perusahaan manajemen medis global, Medix, menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi menjadi kunci penting untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia.
Penyaluran genset berkapasitas 250 kVA ke RSUD Langsa dilakukan untuk memastikan ketersediaan listrik bagi operasional rumah sakit pascabencana.
Mengusung tema Care in Every Step, perayaan ini menjadi refleksi atas strategi pertumbuhan Bethsaida.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
ARYADUTA Lippo Village menghadirkan program Family Weekend Experience, sebuah konsep staycation keluarga yang dirancang untuk memberikan pengalaman akhir pekan menyenangkan.
Paket bundling merupakan penggabungan paket makanan kemasan sehat MBG untuk konsumsi beberapa hari yang diserahkan sekaligus.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat performa seluruh kanal pemesanan tiket, baik Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) maupun KA Lokal
