Gelar Sanlat 2026, Global Sevilla Perkuat Pendidikan Karakter Siswa

GUNA mengisi aktivitas para siswa di bulan suci Ramadhan 1447 H, Global Sevilla School Pulo Mas Campus, Jakarta, kembali menggelar Pesantren Kilat (Sanlat) 2026 pada 7–8 Maret 2026 dengan mengusung tema “Ramadan: Fasting with Purpose, Growing in Character.” Kegiatan ini merupakan program tahunan untuk membimbing siswa memahami makna ibadah puasa secara mendalam bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, juga membangun kesadaran diri dan sosial, disiplin, empati, serta pertumbuhan karakter.

Dalam keterangannya hari ini, Tesar Dzikrulloh, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Secondary Global Sevilla School Pulo Mas mengutarakan sebagai sekolah internasional berbasis karakter, Global Sevilla School meyakini bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik juga pada pembentukan nilai moral dan spiritual.

"Melalui Sanlat Ramadhan ini menjadi momentum yang tepat menanamkan nilai kesabaran, tanggung jawab, refleksi diri dan kepedulian sosial sesuai motto sekolah kami untuk self control, compassion dan giving pada sesama," ungkap Tesar.

Dikatakannya, melalui tema Sanlat 2026 tersebut para siswa diajak untuk berpuasa dengan kesadaran penuh (purpose) dan menjadikan Ramadhan sebagai sarana pertumbuhan karakter yang berkelanjutan. Nurul Istiana, Ketua Panitia Sanlat 2026 menjelaskan kegiatan diikuti siswa muslim jenjang TK, SD, SMP hingga SMA berlangsung dua hari tanggal 7-8 Maret 2026 di Global Sevilla Pulomas dengan rangkaian kegiatan terstruktur yang menggabungkan ibadah, pembelajaran, refleksi, serta aktivitas interaktif yang menyenangkan.

Kegiatan Sanlat dibuka dengan sambutan pihak sekolah, perwakilan orang tua, serta sambutan Omi Komariah Madjid selaku Dewan Penasihat (Advisory Board) Global Sevilla. Pada pembukaan disemarakan dengan penampilan siswa berupa tausiyah dan persembahan lagu religi. Siswa kemudian mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 183–184 beserta terjemahannya, dilanjutkan dengan zikir Asmaul Husna oleh siswa Primary.

Untuk membangun keterlibatan aktif, siswa mengikuti Game interaktif berbasis edukasi Islam, sebelum melaksanakan Shalat Dzuhur berjemaah di Mesjid Madinatul Umran sekolah tersebut. Menjelang waktu berbuka, seluruh peserta mengikuti berbuka puasa bersama (takjil), Salat Maghrib berjemaah, makan malam bersama dilanjutkan shalat Isya, Tarawih, Witir dan Kultum serta Tadarus Al-Qur’an, sahur dan salat subuh berjemaah, dan lain-lain.

Ketenangan Orang Tua

Menanggapi kegiatan Sanlat 2026, orang tua siswa Ina Ermina Hasyim yang juga Ketua Komite Sekolah dan Ketua Yayasan Masjid Madinatul Umran Global Sevilla mengutarakan pihaknya percaya pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Dikatakannya sebagai orang tua percaya anak bersekolah di sini di tengah tantangan pergaulan dan kemajuan digital dewasa ini.

"Kami percaya anak anak kami dididik di sekolah ini, pendidikan agamanya jalan, lingkungannya baik, membuat ketenangan bagi kami sebagai orang tua. Karena itu, kegiatan Sanlat Global Sevilla tentu kami dukung dan support untuk dapat menguatkan pendidikan karakter anak anak di bulan mulia dan baik ini," kata Ina.

Dia mengaku terus menjaga komunikasi dengan pihak sekolah dan guru. "Penting sekali buat saya menjaga dan menjalin komunikasi antara guru, anak dan orang tua, sehingga sebagai orang tua kita tenang dan mengurangi rasa kekhawatiran pada kondisi anak di sekolah atau di luar rumah," tukas Ina yang memiliki tiga anak bersekolah di Global Sevilla Pulo Mas.

Senada diutarakan Aureli Schulz yang menilai pendidikan karakter yang diterapkan sebagai bentuk keseimbangan atau balance. "Tiga anak saya juga bersekolah di sini. Saya melihat pendidikan di sini, balance antara kemajuan modern dan digital dewasa ini dengan pendidikan karakter juga melalui Sanlat ini bagi anak anak," kata Aureli.

Hemat dia, kendati Global Sevilla bukan sekolah agama atau sekolah Islam dapat menjaga keseimbangan. Menurutnya pendidikan karakter tidak cuma di sekolah saja juga di luar sekolah. Karena itu mesti terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, agar pendidikan karakter itu bisa sejalan.

"Jangan jadi anak manis di rumah, terus di sekolah tiba tiba berubah, atau sebaliknya di sekolah alim, lalu di rumah susah di atur. Nah, kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam mengintegrasikan pendidikan karakter. Sehingga kita orang tua merasa aman juga tenang," tukas Aureli. (H-2)