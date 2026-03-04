Kajian Ramadan di Masjid Istiqlal: Sahur Bentuk Ikhtiar agar Ibadah Optimal

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RAMADAN bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga energi dan daya tahan tubuh sepanjang hari. Sayangnya, banyak keluarga masih mengandalkan rasa kenyang sebagai indikator utama sahur, tanpa memastikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Padahal, kombinasi karbohidrat, protein, serat, susu, serta 10 vitamin dan mineral esensial menjadi pondasi penting agar tubuh tetap kuat, fokus, dan tidak mudah lelah selama berpuasa.

Sebagai pilihan favorit untuk sarapan lengkap & bergizi keluarga, Energen terus memperkuat komitmennya dalam mengedukasi keluarga Indonesia tentang pentingnya sarapan dan sahur bergizi lengkap. Melalui Kajian Ramadhan Bersama Energen yang digelar pada 3 Maret 2026 di Masjid Istiqlal, Energen ingin menegaskan bahwa sahur bukan sekadar mengenyangkan, tetapi memastikan asupan gizi lengkap dan sehingga bisa kenyang lebih lama guna dan mendukung tubuh tetap kuat menjalani puasa seharian.

Memahami kebutuhan tersebut, Energen hadir sebagai pelengkap sahur bergizi lengkap yang praktis dan mudah disiapkan. Dengan kandungan nutrisinya, Energen membantu anak dan keluarga Indonesia merasa kenyang lebih lama dan menjalani Ramadhan dengan lebih kuat dan nyaman setiap hari.

Kajian Ramadhan ini dihadiri oleh lebih dari 12.000 pengunjung yang antusias mengikuti rangkaian acara. Dalam sesi kajian, Habib Ja'far menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan selama berpuasa, termasuk memastikan sahur yang cukup dan bergizi lengkap. “Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga amanah tubuh. Sahur yang bergizi adalah bentuk ikhtiar agar ibadah kita berjalan lebih optimal,” ujar Habib Ja'far.

Sejalan dengan hal tersebut, dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A, yang merupakan Dokter Spesialis Anak menekankan pentingnya komposisi nutrisi saat sahur. “Sahur yang mengandung kombinasi karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral membantu memperlambat rasa lapar dan menjaga energi lebih stabil sepanjang hari,” jelasnya.

Turut hadir dalam kajian tersebut, artis sekaligus celebrity mom, Irish Bella, yang membagikan pengalamannya mengikuti kajian Ramadhan bersama Energen.

“Kajiannya Habib Ja’far insightful banget dan mengingatkan saya bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga menjaga kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sahur yang bergizi lengkap itu penting supaya keluarga bisa kenyang lebih lama dan tetap kuat menjalani puasa seharian. Sebagai ibu, ini jadi pengingat buat saya untuk lebih memperhatikan asupan sahur anak dan keluarga,” ujar Irish Bella.

“Menarik sekali, karena selain membahas makna Ramadhan dari sisi spiritual, kajian ini juga mengulas pentingnya menjaga kesehatan selama berpuasa, termasuk memastikan asupan nutrisi yang lengkap saat sahur. Insight yang dibagikan sangat membantu saya dalam menyiapkan menu yang lebih tepat dan bergizi untuk keluarga,” ujar salah satu pengunjung Kajian Ramadhan.

Haruman Rustandi, Marketing Director Coffee & Health Food PT Mayora Indah Tbk., menambahkan bahwa melalui kegiatan ini Energen ingin terus membangun kesadaran akan pentingnya sahur bergizi lengkap. “Energen ingin membangun kesadaran bahwa satu gelas Energen dapat membantu melengkapi kebutuhan asupan yang mengenyangkan dan bergizi lengkap saat sahur, terutama di momen ketika keluarga membutuhkan solusi asupan yang mampu membantu kenyang lebih lama, mudah disiapkan namun tetap bergizi lengkap,” ujarnya. (H-2)