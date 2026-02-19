Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Kebakaran Ruang Server Masjid Istiqlal Bisa Dipadamkan, Tarawih Perdana Aman

Andhika Prasetyo
19/2/2026 04:46
Kebakaran Ruang Server Masjid Istiqlal Bisa Dipadamkan, Tarawih Perdana Aman
ilustrasi(Antara)

Kebakaran terjadi di ruang server Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/2) malam sekitar pukul 20.40 WIB. Insiden tersebut berhasil ditangani dengan cepat dan pelaksanaan salat tarawih perdana tetap berlangsung aman.

Berdasarkan laporan Command Center Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, titik api berasal dari ruang server CCTV. Kepulan asap sempat membuat sejumlah jamaah keluar dari area masjid sebagai langkah antisipasi.

Suara sirene pemadam juga terdengar hingga ke dalam masjid sekitar pukul 20.20 WIB. Api dilaporkan berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.45 WIB. Petugas Damkar Muhammad Ramdan menjelaskan, pihak keamanan masjid lebih dahulu melaporkan adanya kebakaran di ruang server.

“Pihak keamanan dari Masjid Istiqlal datang ke pos kita menginformasikan bahwa ada terjadi kebakaran di ruang server. Nah, ketika kita datang, sudah dipenuhi dengan asap. Namun masih ada satu titik api di bawah masih menyala, dan kita padamkan dengan APAR,” ujarnya.

Saat petugas tiba, ruangan sudah dipenuhi asap tebal sehingga tim harus menggunakan alat pelindung pernapasan mandiri untuk masuk ke lokasi.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan aktivitas ibadah tetap berjalan.

“Api enggak merembet ke mana-mana, itu aman. Hanya di ruang server,” kata Ramdan.

Sebanyak 20 personel bersama empat unit mobil pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
