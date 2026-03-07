Layanan Kesehatan Jasindo Cakup Ribuan Jemaah Masjid Istiqlal

(MI/HO)

SALAH satu visi Asta Cita yang digalakkan pemerintahan Prabowo Subianto menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, penguatan harmoni sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pada momentum Ramadan, Asuransi Jasindo mengadakan program Berbagi Berkah Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/3).

Sekretaris Perusahaan, Brellian Gema, mengatakan perusahaan memaknai Ramadan sebagai momentum untuk menghadirkan nilai pelayanan yang melampaui fungsi bisnis. Ini menjadi landasan perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari ekosistem pembangunan bangsa.

"Kami percaya, pelayanan bagi perusahaan bukan hanya tentang perlindungan risiko, tetapi juga tentang kepedulian dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Program pada Ramadan kali ini menjadi komitmen kami dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan," ujar Brellian.

Pada program Berbagi Berkah Ramadan di Masjid Istiqlal tersebut, perusahaan menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui program Mobil Sehat Jasindo bagi ribuan jemaah yang hadir. Inisiatif ini mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia.

Selain itu, kegiatan diisi dengan kajian Ramadan bertema Halal Lifestyle yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari serta aktivitas edukatif bagi anak-anak seperti lomba mewarnai dan story telling Islami. Sebagai bagian dari aksi sosial, Jasindo menyalurkan santunan dan bingkisan kepada anak yatim dan duafa, membagikan paket takjil, serta mendukung fasilitas ibadah dengan penyediaan rak penitipan sepatu dan charging station bagi jemaah.

"Melalui layanan kesehatan gratis, santunan bagi anak yatim dan duafa, serta penguatan wawasan masyarakat terkait halal lifestyle sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang relevan dengan dinamika kehidupan modern, kami ingin menghadirkan peran perusahaan sebagai mitra pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat," tutup Brellian. (I-2)