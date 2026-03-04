BGN Berharap Pekerja dan Penerima Manfaat MBG Terlindungi BPJS Kesehatan

Pekerja dan penerima manfaat MBG diharapkan terlindungi BPJS Kesehatan(Antara)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.

Per Hari Ini (4/3) sudah ada 24.443 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,2 juta pekerja yang terlibat langsung dalam program MBG dan sudah melayani 61,2 juta penerima manfaat dari Sabang sampai Merauke.

"Bagi pekerja atau semua pihak yang terlibat langsung dalam program MBG bagian yang sangat penting bagaimana agar jaminan kesehatan pada para pekerja yang terlibat langsung mendapatkan jaminan sosial yang cukup," kata Dadan dalam kick off BPJS Kesehatan Tanggap di Jakarta, Rabu (4/3).

"Sementara ini kita baru memberikan BPJS Ketenagakerjaan, dan yang belum (BPJS) kesehatan dan mudah-mudahan dengan adanya program baru memang masih harus kita kaji bersama," sambungnya.

Selain itu ia berharap perlindungan jaminan kesehatan juga diterapkan kepada penerima manfaat MBG.

"Kita membutuhkan jaminan kesehatan. Dalam pikiran kami bagaimana program ini juga memberikan jaminan bagi para penerima manfaat yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya dan sehingga semua orang akan merasa terlindungi di dalam berbagai setiap aktivitasnya," ungkapnya.

BGN menyambut launching program BPJS Kesehatan Tanggap dan diharapkan adanya kolaborasi bersama antara BGN dan BPJS Kesehatan untuk melihat mekanisme yang bisa disinergikan untuk masyarakat Indonesia.

"Program ini saya kira-kira sangat penting terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya tentu saja untuk program MBG menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena saat ini program MBG telah berkembang demikian pesat," pungkasnya. (Z-10)