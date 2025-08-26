Kemendagri Dorong Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis di Jateng

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG di Jateng yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja Semarang, Selasa (26/8). (Dok.Kemendagri)

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG di Jateng yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja Semarang, Selasa (26/8).

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang telah mengusulkan 134 titik pembangunan SPPG, melebihi target minimal tiga titik per kabupaten/kota.

“Ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Tengah. Namun, perlu dilakukan verifikasi lapangan agar lokasi yang diusulkan sesuai kriteria umum maupun teknisnya," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Kemendagri menurunkan dua tim besar untuk melaksanakan Monev di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan lahan, status sertifikat, akses jalan, tata ruang, ketersediaan air bersih dan listrik, serta kelayakan lingkungan sesuai standar pembangunan SPPG.

Noudy menambahkan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran pembangunan SPPG melalui Kementerian PUPR dan dukungan operasional dari BGN. Ia mengatakan percepatan penyediaan lahan kunci agar pembangunan segera dimulai.

"Kalau semuanya berjalan lancar pada bulan September sudah akan mulai pembangunan setelah melalui proses tentunya. Tender atau apapun sesuai dengan peraturan pendukungan, dan diperkirakan pada bulan Desember itu sudah bisa operasional," ungkapnya. (H-4)